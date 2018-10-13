Президент Трамп принял в Белом доме пастора Эндрю Брансона

Президент США Дональд Трамп провел встречу в Белом доме с освобожденным турецкими властями американским пастором Эндрю Брансоном. Встреча прошла вскоре того, как самолет с Брансоном на борту приземлился на базе ВВС США Эндрюс недалеко от Вашингтона.

Принимая пастора в Белом доме, Трамп оценил освобождение и возвращение на родину как "огромный шаг" к улучшению отношений между США и Турцией. Встреча президента с пастором состоялась в Овальном кабинете Белого дома в присутствии журналистов и высокопоставленных сотрудников президентской администрации.

Пастор Брансон преклонил колени перед президентом и произнес в честь Трампа молитву, сообщает Reuters.

Брансон вылетел из Турции в Германию вечером 12 октября, сразу после того, как его освободили в зале суда после двух лет тюремного заключения. Из Германии Брансон прилетел в США днем 13 октября.

Турецкие власти обвиняли Брансона в сотрудничестве с оппозиционером и проповедником Фетхуллой Гюленом, которого президент Турции Реджеп Эрдоган объявил организатором попытки госпереворота в 2016 году, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. Брансон отвергал обвинения в связях с Гюленом (сам Гюлен живет в добровольной ссылке в США).