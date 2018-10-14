Трамп допустил вероятность ухода главы Пентагона Мэттиса

Президент США Дональд Трамп допустил вероятность ухода в отставку министра обороны США Джеймса Мэттиса. В интервью телеканалу CBSNews Трамп выразил мнение, что Мэттис "в некотором роде демократ".



В интервью программе "60 минут", вышедшей в эфир в воскресенье, Трамп признал, что в его администрации есть несколько сотрудников, от которых он "не в восторге". На вопрос телеведущий, не собирается ли Мэттис покинуть свой пост, президент ответил: "Он мне об этом ничего не говорил. Но, думаю, в какой-то момент каждый человек покидает свой пост".





На замечание ведущей, что многие отмечают царящий в Белом доме "хаос", Дональд Трамп парировал: "Это фейк-ньюс", но добавил, что занимается перестановками. По его словам, у него есть претенденты, которые стоят в очереди, и они, утверждает Трамп, "будут феноменальными" сотрудниками администрации, подчеркнул Трамп.

CBSNews отмечается, что Джеймс Мэттис порой вступал в противоречие с другими сотрудиками, показывавшими свою "ястребиную" сущность, как например, Джон Болтон, советник Трампа по национальной безопасности. Так, например, летом 2017 года Мэттис высказывался в пользу преимущественно дипломатических мер к Северной Кореи с целью добиться от Пхеньяна ядерного разоружения.



На прошлой неделе постоянный представитель США при ООН Никки Хейли объявила о намерении до конца этого года уйти из администрации Трампа. CBSNews отмечает, что мотивы её заявления всё ещё остаются неясными. Вместе с тем, Хейли заявила о намерении и впредь поддерживать президента на новой работе вне нынешней администрации США.