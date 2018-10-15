Навальному - дело за "клевету". А что оппозиция?

Прошла пора пенсионных протестов, но закон принят, пенсионный возраст поднят. Рост цен и падение доходов продолжаются. "Реформа" унесла часть рейтинга власти, включая и 20% поддержки Владимира Путина. В двух регионах власть проиграла своим партнерам из ЛДПР. В Приморье и Хакасии - затяжная тяжба за губернаторские посты с КПРФ. Идут слухи о конституционной реформе. В Ингушетии - акции протеста против изменения границы с Чечней. Там же был похищен и пытан "борцами с экстремизмом" правозащитник Олег Козловский.Алексей Навальный вышел из изолятора после 50-дневной отсидки. Ему тут же предъявят обвинения по уголовному делу о клевете, возбужденному в 2016 году.

А что оппозиция? Что делать противникам режима обсудят Дмитрии Гудков, Юлия Галямина. В эфире интервью Сергея Пархоменко, Даниила Константинова. Ведет передачу Михаил Соколов.

Программа "Лицом к событию" в прямом эфире 15 октября в 19:05