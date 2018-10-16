Турчак и его заместитель поехали на Афон накануне церковного разрыва

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и его заместитель Евгений Ревенко уехали молиться на гору Афон в Греции перед разрывом отношений между Московским и Константинопольским патриархатами. Об этом сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на источники в партии.

Сам Турчак накануне выложил в Инстаграм фотографии с Афона, поздравив православных с праздником Покрова Богородицы, который отмечается 14 октября. В пресс-службе политика заявили, что он ездит на Афон регулярно.

Накануне пресс-секретарь патриарха Кирилла заявил, что из-за прекращения евхаристического общения Москвы с Константинополем прихожане Русской православной церкви "не смогут участвовать в богослужениях, причащаться, молиться в храмах Константинопольского патриархата, принимать участие в других таинствах".

Сегодня в отделе внешних связей Московского патриархата заявили, что прихожане РПЦ, нарушившие распоряжение Синода, должны будут покаяться, а духовенству за это грозит наказание в виде "прещения".

Православные монастыри на горе Афон находятся в юрисдикции Константинопольского патриархата. Известно, что президент России Владимир Путин несколько раз посещал Афон, в частности, в 2016 году.

Подробнее о том, что означает на практике разрыв отношений РПЦ с Константинополем, читайте в материале Радио Свобода.