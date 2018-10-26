Олег Кожемяко подал документы на участие в выборах главы Приморья

Временно исполняющий обязанности главы Приморского края Олег Кожемяко подал в региональную избирательную комиссию документы на участие в выборах губернатора края в качестве самовыдвиженца.

Кожемяко был назначен президентом Владимиром Путиным после скандала во втором туре губернаторских выборов в Приморье 16 сентября, результаты которого были отменены из-за массовых нарушений. На них лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, однако, когда подсчет голосов уже завершался, вперед с незначительным отрывом вышел исполняющий обязанности губернатора единоросс Андрей Тарасенко. Ищенко заявил о фальсификациях и призвал к акциям протеста, на которые вышли тысячи жителей Владивостока.

Новые выборы в Приморье назначены на 16 декабря.

Об участии в них уже заявил кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Коммунисты считают, что местные власти хотят сорвать выдвижение представителя их партии на новые выборы – муниципальные депутаты жалуются на давление. Несколько представителей КПРФ и самовыдвиженцы сообщили об угрозах со стороны представителей штаба Олега Кожемяко.

Согласно опросу близкого КПРФ Центра исследования политической культуры , рейтинг коммуниста Андрея Ищенко составляет 41 процент, а врио губернатора Олега Кожемяко — 30 процентов, сообщает "Коммерсантъ".