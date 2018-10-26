Верзилов обратился в полицию, заявив об угрозе физической расправы

Участник группы Pussy Riot и издатель "Медиазоны" Петр Верзилов обратился в полицию с заявлением об угрозе физической расправы. Он написал об этом у себя в Твиттере. Неизвестные в день рождения активиста написали нецензурное слово на двери квартиры, где живет его мать.

Издание "Медиазона" пишет, что сейчас Верзилов находится за пределами России, покинув страну после отравления. К нему, по мнению активиста, причастны российские спецслужбы.

Петр Верзилов попал в реанимацию в Москве 11 сентября, после того как резко начал терять зрение, речь и способность передвигаться. 15 сентября его отправили на лечение в Берлин. Немецкие врачи заявили, что пострадавшего могли отравить, но тип вещества не назвали.

По словам близких Верзилова, отравление может быть связано с его расследованием гибели в Центральноафриканской Республике российских журналистов – Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. В день госпитализации Верзилов получил от своих источников из ЦАР важные сведения.