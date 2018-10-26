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Мосгорсуд оставил в силе запрет Удальцову на участие в митингах

Сергей Удальцов

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Московский городской суд признал законным запрет Сергею Удальцову на участие в митингах до 2021 года. Об этом сообщает "Интерфакс".

В сентябре суд первой инстанции отправил оппозиционера на три года под административный арест. Удальцову запретили посещать массовые мероприятия, покидать пределы Москвы и Московской области, а также обязали дважды в месяц отмечаться в отделении полиции.

14 августа 2018 года Мещанский суд Москвы арестовал Сергея Удальцова на 30 суток за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия. В тот же день в знак протеста он объявил сухую голодовку. Из-за обезвоживания его трижды клали в больницу.

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