Президент США Дональд Трамп заявил, что его победа на выборах в 2016 году стала худшим, когда-либо случалось с Россией. Об этом она заявил выступая на предвыборном митинге в Северной Каролине. Трансляцию вел канал NBC News.

"Худшее, что когда-либо случалось с Россией, — это моя победа на выборах, — заявил Трамп. — Но в то же время поладить с Россией, с Китаем, со, скажу честно, КНДР, Южной Корей и Японией и со всеми остальными — это хорошая, а не плохая идея".

В ходе предвыборной речи президент США заявил, что достигает значительных результатов в ходе международных переговоров, но пресса необъективно освещают его успехи во внешней политике. В качестве примера он привел свою встречу с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки в июле этого года.

После встречи на Трампа обрушилась критика в американских СМИ, поскольку президент на ней заявил, что одинаково доверяет американским спецслужбам и президенту Путину. И сомневается в том, что Россия вмешивалась в выборы в США. Впоследствии Трамп сказал, что допустил в этой фразе оговорку, имея в виду, что он не сомневается в этих выводах.

Речь Трампа была произнесена в ходе его предвыборной поездки в поддержку республиканских кандидатов на выборах в Конгресс. Они состоятся в США 6 ноября. На них будут переизбираться все 435 членов нижней Палаты представителей США с правом голоса и 35 сенаторов из 100. В этот же день в 36 штатах США пройдут выборы губернатора.