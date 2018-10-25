Путин вызван к Трампу

Во время визита в Россию советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пригласил президента РФ Владимира Путина встретиться с Дональдом Трампом в Париже 11 ноября.

Что изменит встреча президентов России и США во время торжеств по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны? Появилось ли поле для взаимных уступок или в конце ноября санкции США неизбежно ударят по экономике России?

Обсуждают доктор исторических наук, американист Виктор Кувалдин, профессор политологии Университета штата Теннеси Андрей Коробков, экономист, научный сотрудник Института Гайдара Сергей Жаворонков, политолог Андрей Пионтковский.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 25 октября в 19:05