На Кубани завели дела о гибели людей в результате наводнения

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении чиновников Апшеронского района. Их обвиняют в халатности, которая привела к гибели людей во время случившегося на прошлой неделе наводнения, сообщается в пресс-релизе Следственного комитета России.

В ведомстве считают, что чиновники, зная о чрезвычайной ситуации, не приняли необходимых мер по защите населения. В результате в Апшеронском районе погибли четыре пожилых человека – трое мужчин и одна женщина. Ранее из-за их гибели возбудили дело о причинении смерти по неосторожности.

Общее число погибших в результате наводнения в Краснодарском крае, по последним данным, составляет шесть человек, пострадали более трехсот. Из-за дождей десятки населенных пунктов оказались затоплены, повреждены автомобильные и железные дороги.