Ушел в отставку мэр Волоколамска, поддержавший акции против мусора

Ушел в отставку мэр подмосковного Волоколамска Петр Лазарев, который поддержал и согласовал акции протеста против мусорного полигона "Ядрово". В беседе с "Новой газетой" он объяснил свое решение состоянием здоровья, которое "надо поправить".

В разговоре с журналистами "Медузы" Лазарев уточнил, что подорвал здоровье, в том числе, когда вместе с жителями города боролся против мусорного полигона. Отвечать на вопрос, вынудили его уйти в отставку, или нет, бывший мэр отказался.

Зимой этого года на мусорном полигоне "Ядрово", на который жители Волоколамска жаловались несколько месяцев, произошел выброс газа. Десятки человек обратились в больницы. Петр Лазарев тогда не стал запрещать акции протеста. Он рассказывал, что не выполнил просьбу администрации района не проводить митинги в течение месяца.

После этого на Лазарева завели дело о мошенничестве, в его в доме и в городской администрации прошли обыски. Сын мэра рассказывал правозащитникам, что его отцу угрожали репрессиями в случае согласования новых митингов против мусорной свалки.