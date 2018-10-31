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Археология

Дети третьего тысячелетия. Эфир в 21:05

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Изменит ли мир поколение Z?

Вслед за миллениалами поколения Y на сцену выходит поколение Z: рожденные в новом тысячелетии. "Цифровые аборигены", большую часть жизни проводящие в интернете, чем они отличаются от своих предшественников? Самостоятельны ли они в своих взглядах на мир, готовы ли они изменить его?

Гости программы – социолог Наталья Зоркая, ведущий научный сотрудник Левада-центра, и Юлия Юзбашева, директор исследовательского агентства ValidataKIDS. Эфир в 21:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Археология. Будущее", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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