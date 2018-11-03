Поминовение палачей. Эфир в 18:30

Как простить, но не забыть о палачах и мучителях? Об этом в программе "С христианской точки зрения" разговор с православным, правозащитником Сергеем Григорьянцем. Эфир в 18:30.
Как простить, но не забыть о палачах и мучителях? Об этом в программе "С христианской точки зрения" разговор с православным, правозащитником Сергеем Григорьянцем. Эфир в 18:30.
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