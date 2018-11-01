В деле братьев Магомедовых появился новый эпизод хищения

В деле совладельцев группы компаний "Сумма" Зиявудина и Магомеда Магомедовых появился новый эпизод хищения. Об этом в четверг заявили сотрудники Следственного комитета России на заседании Тверского суда Москвы по продлению ареста предпринимателей, сообщает "Интерфакс".

По словам следователей, речь идет о хищении бюджетных средств в размере 300 миллионов рублей при строительстве дороги "Чуйский тракт" в 2014 году. У Магомедовых якобы было двое сообщников, которые объявлены в международный розыск.

Суд продлил арест предпринимателей до 5 февраля 2019 года.

Братья Магомедовы были арестованы в марте 2018 года. Им предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, мошенничестве и растрате государственных средств. Следственный комитет оценивает ущерб государственному бюджету, нанесенный совладельцами группы "Сумма", в 2,5 миллиарда рублей. В частности, по версии следствия, они похитили 750 миллионов рублей при строительстве футбольного стадиона в Калининграде и чуть не сорвали открытие арены к чемпионату мира по футболу.

Магомеду Магомедову также инкриминируют незаконное приобретение и хранение оружия.