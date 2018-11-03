В колонию к Балуху не пустили адвоката и архиепископа Климента

Адвокат Дмитрий Динзе и архиепископ Украинской православной церкви (Киевского патриархата) Климент не смогли в минувший четверг посетить осужденного в аннексированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха из-за того, что он находится на карантине в Керченской колонии №2. Об этом сообщил портал Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Ольгу Динзе.

Она уточнила, что Дмитрий Динзе полетит к Балуху еще раз на следующей неделе, чтобы снова попытаться с ним встретиться.

В октябре Балух заявил, что прекращает голодовку, которую он объявил в марте 2018 года. По данным адвоката, у осужденного после более 200 дней протеста есть подозрение на язву или панкреатит.

В 2014 году крымский фермер Владимир Балух вывесил на своем доме украинский флаг в знак протеста против вторжения на полуостров российских войск. После этого у него несколько раз проводились обыски. Во время последнего из них, зимой 2016 года, ФСБ России обнаружила патроны и тротиловые шашки. Фермер утверждает, что ему их подбросили.​

В августе 2017 года против Балуха открыли еще одно уголовное дело – по заявлению начальника Раздольненского СИЗО, который утверждал, что арестованный его избил. Балух в свою очередь вину отрицал и говорил, что Ткаченко сам напал на него.

В июле 2018 года по совокупности двух уголовных дел фермера приговорили к 5 годам колонии общего режима и штрафу в размере 10 тысяч рублей.