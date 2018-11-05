Лидер КНДР Ким Чен Ын, возможно, посетит Россию в ноябре

Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию может состояться уже в ноябре. Об этом сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на посла Южной Кореи в Москве У Юн Гына.

По его словам, ранее Россия попросила, чтобы визит прошел до конца текущего года. Северная Корея оценивает время и место, а также повестку переговоров, считает дипломат. После посещения Ким Чен Ыном России запланирован ответный визит Владимира Путина в КНДР.

31 мая Северную Корею посетил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он стал первым высокопоставленным российским официальным лицом, встретившимся в Пхеньяне с Ким Чен Ыном.

В июне в Сингапуре состоялась первая и пока единственная встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР. По её итогам была подписана декларация о ядерном разоружении на Корейском полуострове. В начале октября Трамп сообщил, что новая встреча с Ким Чен Ыном возможна после промежуточных выборов в Конгресс, которые намечены на 6 ноября.

Между тем два дня назад Пхеньян пригрозил продолжить осуществлять атомную программу в том случае, если США не отменят введенные против него экономические санкции.