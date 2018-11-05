Шило на мыло. Зачем "сибирские" регионы сделали "дальневосточными"?

Специальные программы развития Дальнего Востока практически не работают, поэтому включение Бурятии и Забайкальского края в состав Дальневосточного федерального округа не имеет смысла, – говорит эксперт Радио Свобода. В воскресенье на официальном российском интернет-портале правовой информации был опубликован подписанный 3 ноября указ президента России Владимира Путина о четвертой в истории реформе федеральных округов, в результате которой озеро Байкал оказалось разделено на две части между Сибирским и Дальневосточным округами. Зачем понадобилась эта реформа и какими могут быть ее последствия?

С момента учреждения федеральных округов в 2000-м году их границы не часто претерпевали изменения. В 2010 году из Южного округа был выделен Северокавказский, в 2014-м был создан Крымский федеральный округ, два года спустя он был упразднен и присоединен к все тому же Южному. Указ Путина знаменует собой четвертое по счету изменение границ федеральных округов: отныне в составе Дальневосточного федерального округа будет 11 регионов, а в Сибирском округе останется лишь 10. В указе Владимира Путина о причинах передачи Бурятии и Забайкалья в ДВФО не сообщается, однако многие близкие к Кремлю эксперты называют основным мотивом этого решения попытку дать толчок экономическому развитию этих дотационных регионов с помощью их вовлечения в специальные инвестиционные программы для Дальнего Востока.

В то же время, передача двух регионов от Сибири Дальнему Востоку (пусть федеральные округа по закону и не являются субъектами административно-территориального деления России) у многих комментаторов в соцсетях вызвала недоумение и усмешки.

Можно только посочувствовать соседям-бурятам, теперь им до столицы своего округа (Хабаровска) пилить больше на 450 км, чем до Новосиба. А если краевой уполномоченный Кожемяко перетащит столицу округа во Владивосток – это будет дальше не на 450, а на 1200 км. Кстати о названиях, вот Иркутская область – это Прибайкалье, Чита – Забайкалье, а Бурятия? Какое она Байкалье? В общем, Иркутск опять становится пограничным городом. Здесь теперь снова заканчивается Сибирь и "большая земля" – а сразу за Байкалом теперь снова начинается Дальний Восток: край военный, беспокойный, степь, кочевники, приграничье и сплошной территориальный вопрос. Добро пожаловать в 18 век, – пишет в "Фейсбуке" иркутский журналист и блогер Владимир Демчиков.

Политолог Александр Морозов связывает решение Путина с военно-политическими резонами:

Путин с Шойгу перевели бурятов и Забайкалье в соседний федеральный округ. Таким образом, там вместо Дальневосточного федерального округа сформирован Военно-китайский федеральный округ, так чтобы граница вся находилась в руках одного округа.

Юрий Ботоев – бурятский кинорежиссер, поэт-сатирик и музыкант – смеется над тем фактом, что Бурятия стала Дальним востоком, а Иркутская область – нет:

– Как Вам переход в Дальневосточный федеральный округ?

– Конечно, я считаю это правильным решением!.. Давно назрело!.. Ведь теперь будет ещё лучше, много программ развития!.. Появятся рабочие места!.. Как и все другие +100500 решений считаю абсолютно верным… (типичные ответы зависимых от власти чиновников. Тьфу!)

ЧТО ТЕПЕРЬ НАДО ДЕЛАТЬ?

Отделяемся от иркутян маской надменности на лице, делаем вид, что вообще их не знали. Максимально удаляем друзей из Фейсбука, Вконтакте, Инстаграм, особенно подчищаем в Одноклассниках. Теперь нам не по пути.

2) Ищем среди друзей всех, кто живет на Дальнем Востоке, пролайкиваем их фотки, особенно с кошечками. Реакция на няшность будет оценена.3) Не обращаем внимание на радость СФО, что свободные средства пойдут на их развитие и терпим, пока в ДФО не успокоятся по части «самим не хватает, а еще два дотационных региона приклеили к нам». Время всё лечит…

4) Проводим люстрацию заведений с корнем «Сибир» в слове. Даем понять, что названия не актуальны. Данную работу поручаем рекламным агентствам, занимающимися изготовлением вывесок. Процент с доходов в развитие ДФО.

5) Тролли провластные, левые, правые, оппозиционные должны обратить внимание на своих коллег, которые имеют ник "сибиряк", "сибиряк03", "сибиряк1937" и др, чтобы изменили свои логины на актуальные. Типа "ярпкдфо03" – сокращенное от "я рад присоединению к дальневосточному федеральному округу" или "инспкдфо1917" – "идите нафиг с присоединением к ДФО".

Для укрепления границ ДФО на Байкале организовать "Байкальский флот" по аналогии с Балтийским, Черноморским и др.

​6) Приводим климатические условия к среднетемпературному по Округу. Летом, как зимой в Якутии. Зимой влажно, как на Курилах.

7) Запуск электрички "Владивосток – Выдрино", сокращенное "ВВ".

8 ) В Выдрино установить блок-пост. На трассе, недалеко от Байкала повесить баннер "Добро пожаловать на Дальний Восток!"

9) Для укрепления границ ДФО на Байкале организовать "Байкальский флот" по аналогии с Балтийским, Черноморским и др. Переоборудовать все гражданские суда под торпедоносцы, тральщики, эсминцы, крейсеры и по возможности некоторые из них должны стать подводными лодками.

Список переформатирования будет постоянно пополняться…

Об Иркутской области, которой после реформы "не повезло" остаться в Сибирском федеральном округе, пишут и другие комментаторы:

Alexandra Garmazhapova:

Что мы узнали из выступлений главы Бурятии Алексея Цыденова, сенатора Вячеслава Наговицына и др.?

А то, что Сибирский федеральный округ не столь важен, как Дальневосточный, поэтому все деньги из центра идут на ДФО.

"С сегодняшнего дня все преференции, ранее разработанные для опережающего развития Дальневосточных субъектов России, распространяются и на Бурятию, – пишет Наговицын. – Республике дан шанс из глубоко дотационного региона стать экономически развитым, самодостаточным субъектом с развитой социальной инфраструктурой [...]".

Посему вопрос: если одни округа "лучше", а другие "хуже", почему не исправляют последние?

То есть иркутяне – лохи, что остаются в безденежном СФО? Все, теперь буряты могут натянуть пафосные унты и пройти по Иркутску, задрав голову. Ведь отныне не какие-то там полуголодные сибиряки, а сытые и лощеные дальневосточники!

Иркутское информационное агентство "Альтаир" цитирует еще одного критика реформы, политолога Максима Зимина:

"Авторы решения не в ладах с географией, экономикой и здравым смыслом. Например, теперь популярные курорты Аршан и Жемчуг в Тункинском районе Бурятии, находясь западнее Иркутска, стали Дальним Востоком. Вместо реальных изменений у нас предпочитают двигать мебель по квартире, причем унитаз может оказаться на кухне, а платяной шкаф – в ванной комнате. При этом сами федеральные округа даже не зафиксированы в Конституции, в отличие от республик, краев, областей, автономных округов. Прежде всего, у нас общая забота и общее достояние – Байкал. Отныне – и это еще один абсурд – часть озера находится в одном федеральном округе, а часть – в другом. Это, конечно, затруднит совместную природоохранную и туристическую деятельность, да и все инициативы и программы, "завязанные" на Байкале".

Глава Бурятии Алексей Цыдёнов поспешил заверить волнующихся, что передача республики в Дальневосточный федеральный округ никак не скажется на экологических программах для Байкала. Тем временем, в социальных сетях шутят о бывших и новых очертаниях Сибирского федерального округа на картах:

Высказываются и бывшие жители Бурятии и Забайкалья, переехавшие в поисках лучшей жизни на Дальний Восток:

Радио Свобода попросило прокомментировать решение о передаче Бурятии и Забайкальского края в состав Дальневосточного федерального округа профессора географического факультета МГУ и директора региональной программы независимого Института социальной политики Наталью Зубаревич.

"Дело в том, что Дальневосточный Федеральный округ имеет очень много инструментов поддержки территории – "территория опережающего развития", "зона свободного порта". Видимо, решили, что эти инструменты широко будут распространяться и на депрессивное Забайкалье. Ну, ради бога, пусть распространяют. Но проблема в том, что эти инструменты не очень работают. Им не удалось с помощью всех этих мер вытянуть Дальний Восток на устойчивую траекторию развития. Почему тогда удастся это сделать для Забайкалья – я не понимаю. Главная цель – "пристегнуть" [эти регионы] к зоне особой поддержки под названием "Дальний Восток".

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​– Как долго действуют эти инвестиционные программы в Дальневосточном Федеральном округе, чтобы можно было оценить их эффективность? Они не работают вообще, или работают плохо?

– Они работают очень плохо. Во-первых, стратегический приоритет Дальнего Востока был заявлен еще в нулевых. Кстати, эта программа называется «Программа поддержки Дальнего Востока и Прибайкалья», туда вошли и Бурятия, и Забайкальский край и даже Иркутская область. Если говорить о текущей поддержке, да: Дальний Восток получает 12% от всех трансфертов, которые идут субъектам Федерации с федерального уровня при населении чуть больше 4% [от общей численности населения России]. Там все очень дорого, бюджетные расходы велики, поэтому федералы их поддерживают. Но, пардон – ровно также они поддерживают республики Северного Кавказа: те же 12% от всех трансфертов. Не думаю, что "пристежка" к Дальнему Востоку как-то улучшит помощь федерального центра двум забайкальским территориям, потому что они и сейчас уже достаточно высокодотационные. Если говорить о Бурятии, то за последние годы уровень ее дотационности (процент федеральных дотаций в бюджете региона, – прим. РС) только рос: 45, 43, 47%.

Доля Дальнего Востока в инвестициях из федерального бюджета за последние 4 года сократилась с 10 до 5%

Если говорить о Забайкалье, то этот показатель находится в интервале от 38 до 32%. Они и так дополнительно получают деньги, будучи регионами сильно менее развитыми. Не думаю, что то, что их вставят в Дальневосточный Федеральный округ, как-то изменит трансфертную политику. Так не бывает. Если брать отношение федеральной власти к Дальнему Востоку, то я бы сказала так: слов много, дел мало. Если взять все инвестиции из федерального бюджета (потому что есть вообще инвестиции из всех источников, а есть инвестиции из федерального бюджета), их немного – это где-то 7-8% от всех инвестиций в стране. Доля Дальнего Востока в инвестициях из федерального бюджета за последние 4 года сократилась с 10 до 5%. Ну, не видит федеральный бюджет свой приоритет на Дальнем Востоке. А вот доля Южного Федерального округа с появлением там Крыма с Севастополем выросла с 8 до 29%! Вот вам реальный приоритет для инвестиций. Дальше смотрим все инвестиции. И где же там Дальний Восток? На весь Дальний Восток инвестиции из всех источников – чуть больше 7%. И что обломится дополнительно Забайкалью, если оно войдет туда, где инвестиций так толком и нет?! А без инвестиций развития не бывает.

– Можно ли говорить, что смена "прописки" Бурятии и Забайкальского края носит чисто декоративный характер?

– Нет, не декоративный. Она носит административный характер. Потому что власть всегда почему-то уверена, что ее административные решения являются толчком к развитию. Приходится им объяснять, что это не так.

– Многих ли чиновников коснется эта реформа? Есть ли те, кто может в результате нее проиграть?

Власть всегда почему-то уверена, что ее административные решения являются толчком к развитию

– Коснется она не многих. Деньги выбивают в Москве, а вовсе не в полпредстве. Полпредство денег не имеет. У полпредов денег нет. Это надо сразу иметь в виду. Все решения, связанные с финансированием, принимаются в столице нашей родины, и больше нигде. Человек, который называется представителем президента в регионе, будет летать уже не в Новосибирск, а в Хабаровск или во Владивосток, если туда "перетащат" столицу Дальневосточного округа. Шило на мыло. Расстояние, скажем так, не сильно различается. Какие еще последствия? Губернатор теперь, когда всех губернаторов округа собирают на совещание под приезд какого-то большого федерального чиновника, будет летать не в Новосибирск, ав Хабаровск – Владивосток. Все. Больше ничего не поменяется. Деньги – в Москве. Принятие решений: Минфин в Москве, Администрация президента в Москве. Только теперь за этими регионами будут присматривать люди другого человека, полпреда Дальневосточного округа Юрия Трутнева. А до этого за ними присматривали люди человека с военной биографией, Сергея Меняйло (Меняйло был командиром Новороссийской военно-морской базы, участвовал в российско-грузинской войне 2008 года, имеет звание вице-адмирала). Что лучше – я не знаю. В моем понимании, военные – это совсем беда (я имею в виду полпреда в Сибири), но и Трутнев тоже не сахар, жесткий человек. Ничего принципиально не меняется. Не надо на простые передвижения шахматных фигурок на доске реагировать как на что-то судьбоносное. Попробуйте не сильно обращать на это внимание".