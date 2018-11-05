ВМС США обвинили российский истребитель в опасном маневрировании

Военно-морские силы США в понедельник заявили, что российский истребитель Су-27 совершил опасные манёвры в непосредственной близости от американского самолёта-разведчика над Черным морем.

В ведомстве считают, что российский пилот намеренно создал угрозу для жизней экипажа EP-3E ARIES II. Истребитель дважды сближался с самолетом разведчиком, при чем во второй раз он включил форсаж. Из-за этого американские пилоты попали в турбулентность. В российском оборонном ведомстве заявили, что Су-27 соблюдал все необходимые меры безопасности.

3 ноября стало известно, что российский патрульный и разведывательный самолет Ту-142 пролетел на малом расстоянии над кораблем 6-го флота США "Маунт Уитни", который находился на учениях НАТО у берегов Норвегии.

За последние годы над Черным морем, Прибалтикой и Сирией произошли многочисленные опасные сближения между самолетами России и НАТО. Американское командование неоднократно высказывало озабоченность небезопасными манёврами российских пилотов.