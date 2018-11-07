Коммунист Ищенко пойдет на выборы главы Приморья как самовыдвиженец

Депутат Законодательного собрания Приморского края, член КПРФ Андрей Ищенко подал документы в избирательную комиссию на участие в выборах губернатора региона в качестве самовыдвиженца. Об этом сообщила секретарь краевого избиркома Наталья Камаева.

Ранее региональное отделение КПРФ отказалось признать отмену результатов предыдущего тура выборов и приняло решение не выдвигать своего кандидата в губернаторы.

Второй тур выборов губернатора Приморского края состоялся 16 сентября. На них лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, однако, когда подсчет голосов уже завершался, вперед с незначительным отрывом вышел исполняющий обязанности губернатора единоросс Андрей Тарасенко. Наблюдатели обратили внимание на необычные результаты на ряде участков, где за Тарасенко проголосовали якобы 100% избирателей. Ищенко заявил о фальсификациях и призвал к акциям протеста, на которые вышли тысячи жителей Владивостока.

20 сентября комиссия отменила результаты второго тура выборов главы региона. Тарасенко отказался от продолжения кампании и ушел в отставку. На его место назначен Олег Кожемяко, занимавший должность губернатора Сахалинской области. Он заявил о своем намерении участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.

Новые выборы в Приморье назначены на 16 декабря.