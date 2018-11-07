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"Хантер Киллер" получил прокатное удостоверение в России

Актер Джерард Батлер в роли капитана Джо Гласса в фильме "Хантер Киллер"

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Американский боевик "Хантер Киллер", у которого возникли проблемы с прокатным удостоверением, получил необходимые документы и появится на экранах российских кинотеатров 8 ноября. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на компанию-дистрибьютора.

Ранее глава российского Министерства культуры Владимир Мединский заявил, что боевик покажут в кино после прохождения всех необходимых процедур. По его словам, в ведомстве ознакомились с картиной и не нашли в ней нарушения российских законов. Мединский назвал "Хантер Киллер" банальным и скучным кино с бездарным сценарием.

Кадр из фильма «Курск» Томаса Винтерберга
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На прошлой неделе стало известно, что боевик "Хантер Киллер" не получил прокатное удостоверение в России из-за неправильного пакета документов, предоставленного компанией-прокатчиком Megogo Distribution. Картина должна была выйти в прокат 1 ноября. В Megogo Distribution утверждали, что все материалы и документы для получения прокатного удостоверения были сданы в срок.

Фильм Донована Марша рассказывает историю экипажа американской военной подводной лодки, которая участвует в операции по спасению российского президента из рук мятежников, устроивших государственный переворот.​

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