"Хантер Киллер" получил прокатное удостоверение в России

Американский боевик "Хантер Киллер", у которого возникли проблемы с прокатным удостоверением, получил необходимые документы и появится на экранах российских кинотеатров 8 ноября. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на компанию-дистрибьютора.

Ранее глава российского Министерства культуры Владимир Мединский заявил, что боевик покажут в кино после прохождения всех необходимых процедур. По его словам, в ведомстве ознакомились с картиной и не нашли в ней нарушения российских законов. Мединский назвал "Хантер Киллер" банальным и скучным кино с бездарным сценарием.

На прошлой неделе стало известно, что боевик "Хантер Киллер" не получил прокатное удостоверение в России из-за неправильного пакета документов, предоставленного компанией-прокатчиком Megogo Distribution. Картина должна была выйти в прокат 1 ноября. В Megogo Distribution утверждали, что все материалы и документы для получения прокатного удостоверения были сданы в срок.

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