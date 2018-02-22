Кинотеатр "Пионер" оштрафовали на 280 тысяч рублей за "Смерть Сталина"

Суд в Москве оштрафовал кинотеатр "Пионер" на 280 тысяч рублей за показ фильма "Смерть Сталина" без прокатного удостоверения. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

За два сеанса фильма 25 января судья назначил 200 тысяч рублей штрафа. Еще 80 тысяч за один показ 26 января.

​Ранее Министерство культуры России выдало пять административных протоколов "Пионеру" за то, что кинотеатр показывал фильм вопреки их распоряжению.

Комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи "Смерть Сталина" рассказывает о борьбе за власть в СССР после того, как генеральный секретарь умер в 1953 году. За два дня до премьеры Министерство культуры отозвало ранее выданное прокатное удостоверение. Это решение объяснили обращением "группы юристов", которые увидели в фильме признаки экстремизма.

13 февраля "Пионер" был оштрафован на 80 тысяч рублей за показ французского фильма "Диван Сталина" без прокатного удостоверения. Представители кинотеатра настаивают, что картина была показана в рамках международного фестиваля.