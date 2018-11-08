Школа на три миллиарда. Как дети остались без уроков из-за дорогой земли

Министерство просвещения РФ в разгар учебного года закрыло федеральную школу "Горки". Это единственное учебное заведение в поселке Горки Ленинские, расположенном недалеко от аэропорта Домодедово. Пяти сотням детей порекомендовали перейти в образовательные учреждения соседних районов. Официальная причина закрытия школы "Горки" – нарушения, выявленные Роспотребнадзором. Заявления об уходе многие родители подписать отказались.

Местные жители уверены, что истинная причина закрытия школы – 16 гектаров ценной подмосковной земли, которую она занимает. Ее приблизительная стоимость – три миллиарда рублей. По словам родителей, детей в учебные корпуса больше не пускают, двери заварили. Через два года школе должно было исполниться 100 лет, но теперь не известно, доживет ли она до своего юбилея.

1 ноября, на следующий день после объявления о закрытии школы, на встречу с ее руководством пришли сто человек. Родителей и учеников в здание не пустили. Они хотели поговорить с назначенным накануне новым исполняющим обязанности директора – депутатом из Удмуртии Сергеем Логиновым. Но он, испугавшись толпы школьников, закрылся в главном корпусе и вызвал представителей Росгвардии. С активистами и журналистами руководство школы также говорить отказалось.

– Нас поставили перед фактом: "Мы вчера деятельность вашей школы приостановили", мы узнали обо всем задним числом, – возмущается мать одного из учеников школы "Горки" Екатерина Розанова. – Около 500 детей выгоняют в никуда. К нам в сентябре приезжал представитель Министерства просвещения и уверял нас на собрании, что в школе все будет отлично: "Только дождитесь выборов". Вот дождались. Школа в микрорайоне Купелинка, куда нам предлагают перевестись, переполнена и тоже уже начинает разваливаться. Дети, которые там учатся, не успевают поесть, потому что у них огромные очереди в столовую. А туда собираются дополнительно отправить еще 270 наших детей.

Надо было выселить отсюда учеников

– Школа была основана еще в 1921 году по распоряжению Ленина. Она переживала разные времена, войну, но вот такого не было никогда. Чтобы в середине года оставить детей без учебы, учителей – без работы. 36 педагогов остались без дела, – говорит бывший заместитель директора школы "Горки" Наталья Панова. – Мало того, два месяца до этого им нарочно не выплачивали зарплату под предлогом, что у министерства нет денег. Объясняли все тем, что идет деление министерств. Но на институты и остальные учреждения средства находились. По моим сведениям, деньги на третий квартал на зарплату и все остальное министерством были выделены. Я думаю, они специально придерживали, чтобы родители начали забирать детей. Надо было выселить отсюда учеников.

У школы также накопился долг по земельному налогу – более 30 млн рублей. Все проблемы в Министерстве просвещения РФ, которое является учредителем школы, обещали постепенно решить. Чиновники сообщили, что учреждение закрыто на ремонт временно, в нем будут "существенно обновлять инфраструктуру".

– По результатам дополнительных проверок, которые были проведены Роспотребнадзором, вынесено предписание, – заявила родителям заместитель директора департамента образования Министерства просвещения РФ Жанна Садовникова. – Принято решение, что мероприятия по устранению замечаний должны осуществляться в отсутствие детей, потому что нарушения очень серьезные. Подписан приказ о том, чтобы временно приостановить образовательный процесс. Документ прошел все согласования. Мы должны привести здания школ в соответствия с требованиями.

Многие проблемы можно было решить, не выгоняя детей

– Например, Роспотребнадзор вынес предписание о том, что в пищеблоке частично отсутствует плитка на полу, – рассказывает мать ученика школы Татьяна Лихачева. – Второе: горячего питания у нас нет. Нет горячей воды, нет доступа к питьевой воде. Родители готовы были сами организовать этот питьевой режим. Руководство школы нам это сделать не разрешило. Многие проблемы можно было решить, не выгоняя детей.

Конкретные сроки ремонта чиновники не называют. Преподаватель школы "Горки" Ирина Локоткова сообщила, что учебный процесс приостановят максимум на три года и потом средняя школа будет точно открыта. Местные жители опасаются, что если они уйдут, школа "Горки" вообще перестанет работать. Родителей просят подписать заявления и перевести детей в другие школы, но многие это делать отказались. Они говорят, что в предписании Роспотребнадзора нет ни одной фразы о закрытии школы.

– В предписании есть указание устранить недостатки до 9 ноября, – утверждает выпускник школы Дмитрий Кузнецов. – Нужно понимать, что перед началом ремонта должны быть оформлены документы на кадастр здания, проведена техническая экспертиза. Это не сделано. Должны быть дефектные ведомости, технико-экономическое обоснование проведения капремонта. Этого нет. Должны быть проведены электронные торги по выбору подрядной организации. Но не сделано ничего. Поэтому мы понимаем, что в ближайшее время никакой капитальный ремонт проводиться не будет. Только на оформление этих бумаг уйдет год-два.

Нас вынуждают забрать документы и сдать учебники

– На собрании нам подсунули какую-то бумагу, в которой родители должны были написать: "Прошу отчислить моего ребенка в связи с тем, что я перевожу его в другую школу", – рассказывает Ольга, у которой в школе "Горки" учится два ребенка. – По смыслу это такое же заявление, как "прошу уволить меня по собственному желанию". Нас вынуждают забрать документы и сдать учебники. Если мы забрали – мы ушли из этой школы и никогда сюда больше не вернемся.

Предписания Роспотребнадзора были вынесены в 2017 году. С того времени, как утверждают родители учеников, в школе ничего сделано не было. Многие в Горках Ленинских считают, что их единственную школу чиновники Министерства просвещения РФ развалили намеренно.

– Сознательно не делался ремонт. Раньше когда ремонтировалась начальная школа детей переводили в здание интерната, – вспоминает Наталья Панова. – Оно, кстати, и сейчас свободно абсолютно. Пожалуйста, переделайте и переведите туда детей. Там все нормально и с отоплением, и с освещением. Просто 16 гектаров школьной территории кому-то не дают покоя. Мы нормально существовали до приватизации. Как только она началась, и появилась возможность земельку ухватить, начались проблемы.

За 2017-2018 годы в школе "Горки" сменились четыре исполняющих обязанности директора. Предпоследний руководитель – Марина Соловьева, как рассказывают родители, называла себя подругой министра просвещения и идею закрытия школы активно поддерживала. Еще в начале учебного года на встрече с родителями Соловьева заявила, что единственно правильный выход – "закрывать школу к чертовой матери".

– При ней этим летом впервые не было вообще никакого ремонта в школе. Ни одного дворника не было, ни одного мешка цемента, – рассказывает Екатерина Розанова. – Видимо готовили к тому, что школа закрывается. Очень многие проблемы надуманы.

– На собрании родители предлагали другие варианты: объединить всех детей в одном здании, отремонтировать корпус младших классов, потом перевести школьников туда, – говорит мать ученицы школы "Горки" Марина Капленкова. – Но комиссия нас просто не слушала. Для них есть только один вариант, который уже придумали за нас, и мы его должны принять молча.

В другие районы администрация обещает возить детей на автобусах. До одной из школ от Горок Ленинских – 14 километров. В город Домодедово, куда также предлагают перевести детей, напрямую идет только два автобуса.

Дети, которым в поселке особо некуда ходить, лишаются последнего

– Если учеников переведут в Домодедово, то им придется доезжать до остановки, потом переходить двойную дорогу по нерегулируемому переходу и садиться еще на один автобус, – рассказывает местная жительница Лариса Демина. – Кроме того, вместе с общеобразовательной закрывается и музыкальная школа. В "Горках" в шаговой доступности были еще и танцы, рисование. Дети, которым в поселке особо некуда ходить, лишаются последнего. Возить на кружки куда-то тоже не у всех есть возможность.

– Нужен личный транспорт, – говорит Екатерина Розанова. – А как быть тем, у кого автомобиля нет, у кого бабушка, трое детей разного возраста?

В незавидном положении оказались ученики выпускных 11-х классов.

– Мы все на нервах постоянно, ночами не спим, а у нас впереди ЕГЭ, – делится ученица 11 класса школы "Горки" Татьяна Зинина. – Мы, конечно, стараемся готовиться, но все это сказывается на состоянии учеников и их родителей.

– 1 сентября нас призывали приходить и учиться, обещали хорошее будущее, а в итоге нас просто выкидывают, – говорит 11-классница Анастасия Егорова. – Мы не знаем, куда нас отправят из этой школы. Мы не хотим уходить.

Причем, 1 сентября этого года школа открыла свои двери. Был подписан акт о приемке, и это значило, что учреждение готово к началу учебного года. Но через два месяца вдруг выяснилось, что "Горки" в аварийном состоянии. Приказ о приостановке работы школы подписала в конце октября заместитель министра просвещения Татьяна Синюгина.

– Раньше Татьяна Синюгина гарантировала, божилась, что мы увидим ремонт летом, что школа будет работать, – рассказывает местная жительница Ольга. – И этот же человек подписал документ о закрытии. Правда, я так понимаю, отдыхает в этом месте. Если посмотреть на то, как развивалась ситуация, это такое халатное бездействие. Если за него можно судить, то наше Министерство просвещения. Выглядит это так, что они принципиально ничего не делали.

Рейдерский захват идет с самого верха, даже не с уровня областного правительства

– Думаю, что причина закрытия школы кроется в громадной стоимости земельного участка, которым школа владеет, – рассуждает выпускник школы "Горки" Дмитрий Кузнецов. – Это супердорогая земля. Недалеко от Москвы. Рядом заповедник, пруды, шикарный воздух. Насколько мне известно, рейдерский захват идет с самого верха. Даже не с уровня областного правительства.

У жителей Ленинских Горок несколько версий о том, кого могли заинтересовать эти земли. Одни говорят, что в последний год в заповедные места часто стал заезжать губернатор Московской области Андрей Воробьев. Этим летом, например, он был на фестивале "Джазовые сезоны" Игоря Бутмана, которые проходили в усадьбе "Горки Ленинские". Тогда там собрались все чиновники Домодедовского и Ленинского районов.

Еще вспоминают жители Горок Ленинских "голубой вертолет" премьер-министра Дмитрия Медведева, который "на достаточно низкой высоте" облетал Ленинский район Московской области в 2012 году. Премьер-министр посетил тогда Горки Ленинские и военный городок Петровское. Туда Дмитрий Медведев прибыл в сопровождении Сергея Шойгу и Анатолия Сердюкова из Горок Ленинских, куда они прилетали на вертолетах. В Петровском было совещание по поводу передачи недвижимого имущества неиспользуемых Минобороны военных городков.

После этих рассказов в "Горках" появилось немало пессимистов, которые считают, что бороться за школу бесполезно. Заявления о переводе детей некоторые родители подписали и учебники сдали. Многие еще держатся, документы из школы не забирают. Местные активисты готовят иск по поводу халатности руководства школы и чиновников. Нескольким родителям даже удалось договориться о личной встрече с министром просвещения Ольгой Васильевой. По их словам, она должна пройти в ближайшие дни в аппарате правительства.

Тем временем в Горки Ленинские приехал "десант из Министерства просвещения". Как рассказывают местные жители, это группа из нескольких человек: из пресс-службы, департамента образования и другие. Сейчас они работают в школе в усиленном режиме, без выходных. Как рассказывают родители, беседуют с каждым по отдельности и пытаются убедить покинуть школу.

Забрав документы, мы не решаем проблему, мы просто остаемся с ней один на один

– Людей сейчас додавливают, уговаривают и даже запугивают, – рассказывает житель Горок Ленинских Сергей Игнатов. – Говорят, что привлекут органы опеки, если ребенок будет пропускать учебу. Стараюсь людей переубедить. Ведь забрав документы, мы не решаем проблему, мы просто остаемся с ней один на один. И тогда нам уже никто не поможет.

– Думаю, что все решают деньги. Уровень цен на квартиры в историческом заповеднике "Горки Ленинские" такой же, как на квартиры в Москве, примерно как на "золотой миле" в центре столицы – на Волхонке или Остоженке, – замечает Дмитрий Кузнецов. – Если на территории школы построить малоэтажные дома, то квартиры в них будут продаваться за очень и очень большие деньги. Так и вырисовывается та сумма, котораяна одной чаше весов, а на другой – наша несчастная школа "Горки". Чаща весов с деньгами, к сожалению, перевешивает.