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Судья Верховного суда Рут Гинсбург остаётся в больнице в Вашингтоне

Рут Бейдер Гинсбург, судья Верховного Суда США (фото 2017 года)

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Судья Верховного суда США Рут Бейдер Гинсбург, накануне госпитализированная с переломом трех ребер, чувствует себя удовлетворительно. Как сообщил её племянник, она начала работать в своей палате.

85-летняя судья-либерал, самый пожилой из членов Верховного суда, была госпитализирована в четверг после падения в своём кабинете в здании суда.

Судья Гинсбург, известная активной борьбой за права женщин, одни из четырех судей-либералов в Верховном суде. Она была назначена президентом Биллом Клинтоном в 1993 году.

Следующее заседание Верховного суда назначено на 26 ноября. Если Гинсбург не сможет продолжать работу, Трамп может назначить на ее место судью-консерватора, и тогда консервативное большинство в суде увеличится до 6 человек. Это может заметно отразиться на рассмотрении правовых вопросов, связанных с абортами, смертной казнью, правами ЛГБТ и свободой вероисповедания, сообщил "Голос Америки".

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