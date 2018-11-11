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Юха Сипиля: за сбоями в системе GPS может стоять Россия

Юха Сипиля (справа) с российским премьером Даитрием Медведевым, Хельсинки, 26 сентября 2018

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля считает, что за сбоем в работе международной системы навигации GPS, который произошел во время учений НАТО Trident Juncture, может стоять Россия. Об этом Сипиля заявил в интервью Yle.

Помнению премьера, в техническом плане относительно легко нарушить радиосигнал. Она назвал произошедшее «посланием всем странам, участвующим в военных учениях», — пояснил он.

Сбой в работе GPS в заполярных районах Финляндии финские военные зафиксировали на этой неделе. Аналогичные сбои до этого фиксировали их норвежские военные.

Ранее в тот же день председатель парламентского комитета по обороне Илка Канерва заявил, что сообщения о помехах в работе системы GPS, о которых сообщают военные, могут создавать существенные риски для авиации.

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