Юха Сипиля: за сбоями в системе GPS может стоять Россия

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля считает, что за сбоем в работе международной системы навигации GPS, который произошел во время учений НАТО Trident Juncture, может стоять Россия. Об этом Сипиля заявил в интервью Yle.



Помнению премьера, в техническом плане относительно легко нарушить радиосигнал. Она назвал произошедшее «посланием всем странам, участвующим в военных учениях», — пояснил он.



Сбой в работе GPS в заполярных районах Финляндии финские военные зафиксировали на этой неделе. Аналогичные сбои до этого фиксировали их норвежские военные.

Ранее в тот же день председатель парламентского комитета по обороне Илка Канерва заявил, что сообщения о помехах в работе системы GPS, о которых сообщают военные, могут создавать существенные риски для авиации.