Прокуроры на Камчатке проверяют начисление зарплаты в Вилючинске

Взбунтовавшиеся рабочие, которые строили военный объект в камчатском городе Вилючинске, уволены. Через несколько дней они будут отправлены домой. В обстоятельствах инцидента разбирается прокуратура, информирует интернет-сайт Kam24.ru

Ранее сообщалось, что четверо сотрудников компании «Строительное управление зданий и сооружений» (СУЗС), приехавших на Камчатку из других регионов страны заявили, что им не доплачивают обещанную зарплату. Электромонтажник Руслан Шамсутдинов, прибывший на полуостров из Казани, утверждает, что в Вилючинск его завезли нелегально. По его словам, 25 октября он должен был получить аванс – но его не заплатили. Пообщавшись с коллегами, монтажник выяснил: уже несколько месяцев рабочим, которые строят военные объекты под условными номерами 720 и 3002, выдают зарплату гораздо меньше обещанного. Шамсутдинов поинтересовался в отделе кадров, когда он сможет получить обратный билет, чтобы улететь с Камчатки. Однако ему нагрубили и пригрозили полицией.

Информационное агентство "Кам 24" обратилось за комментарием в администрацию закрытого территориального образования (ЗАТО) Вилючинск. Там журналистам сообщили, что городская администрация не станет выяснять, каким образом рабочие попали на территорию закрытого города, поскольку это сфера ответственности ФСБ и военных.

По данным мэрии, руководство строительного управления пообещало уволившимся работникам выдать полный расчет 15 ноября, а на 16 число компания купила им авиабилеты в регионы, откуда они прибыли.

контракт на строительство «сооружения № 720/1» в Вилючинске получила компания «Фронт Инжиниринг», которая строила стадионы в Москве и Санкт-Петербурге

Сайт Kam24.ru сообщает, соссылкой на другие СМИ, что контракт на строительство «сооружения № 720/1» в Вилючинске получила компания «Фронт Инжиниринг», которая строила стадионы в Москве и Санкт-Петербурге, здания префектуры московского Центрального административного округа. Второй объект строит компания «Росинжиниринг энерджи», половина которой принадлежит офшорной компании на Кипре, а другая половина – ЗАО «Росинжиниринг».

Это не первый инцидент, связанный со строительством военных объектов в Вилючинске, сообщало ИА «Кам 24». В апреле 2016 года отказались выходить на работу из-за долгов по зарплате строители пирсов для стратегических подлодок класса «Борей».