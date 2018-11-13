В Крыму осудили на четыре года крымско-татарского правозащитника

Суд в аннексированном Россией Крыму приговорил крымско-татарского правозащитника Юнуса Машарипова к четырем годам колонии и штрафу в 110 тысяч рублей. Активиста признали виновным в изготовлении и хранении взрывчатых веществ, сообщает "Крыминформ".

По версии следователей, Машарипов собрал два взрывных устройства с помощью которых собирался осуществить поджег леса, чтобы дестабилизировать обстановку в регионе.

Машарипов был задержан в сентябре 2017 года. По словам правозащитника, сотрудники Федеральной службы безопасности России избивали его и пытали током. Машарипову пришлось дать показания против самого себя.

Российские государственные структуры, в том числе подразделения ФСБ, работают в Крыму с момента его аннексии в марте 2014 года. Международное сообщество не признает российскую юрисдикцию на полуострове. После аннексии полуострова российские власти неоднократно проводили обыски у гражданских активистов, активистов крымско-татарского национального движения и и крымских мусульман.