ФСИН: заключённых в России кормят на 72 рубля в сутки

В России расходы на питание осужденных составляют 72 рубля в сутки, но на эти деньги они получают необходимый объём калорий, рассчитанный компьютерной программой. Об этом в эфире "Эха Москвы" сообщил заместитель главы Федеральной службы наказаний Валерий Максименко.

Он также сообщил, что с 2012 года бюджетные траты на питание заключённых сократились почти вдвое. В 2018 году на эти цели было выделено всего 15 миллиардов рублей. При этом численность заключённых в России выросла. В 2012 году, согласно статистике, опубликованной РБК, в колониях и СИЗО находилось свыше 500 тысяч заключённых. На 1 января 2018 года, по данным ФСИН, в российских тюрьмах отбывают наказание более 600 тысяч человек.

В феврале ФСИН сообщала, что смогла в результате оптимизации трат сэкономить более миллиарда рублей на питании людей, находящихся в местах лишения свободы.

На минувшей неделе в СМИ появились фотографии осуждённого за массовое убийство Вячеслава Цеповяза, на которых заключённый жарит шашлыки в колонии, ест красную икру и крабов. Бывшая жена Цеповяза рассказала, что на "достойное" содержание мужа в колонии семья тратила 3 миллиона рублей ежегодно.

В Саратове депутат Николай Бондаренко ставит эксперимент, пытаясь питаться на три с половиной тысячи рублей в месяц. Для этого он должен тратить на еду около 116 рублей в день, покупая в основном крупы и сезонные овощи. На днях он пожаловался, что за две недели такой диеты похудел на 6 килограммов.



