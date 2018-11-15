Суд в Москве отказался отпустить Павла Мамаева под залог

Суд в Москве отказался принять ходатайство футболиста Павла Мамаева об освобождении из следственного изолятора под залог. Об этом сообщает ТАСС.

Отказ суда якобы связан с тем, что адвокат футболиста подал ходатайство "ненадлежащим образом". Юрист получил уведомление в письменной форме, без заседания суда.

Утром 8 октября, выходя из стрип-клуба в центре Москвы, Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также еще несколько человек, находившиеся с ними в одной компании, избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, сделавшего им замечание за непристойное поведение.

После этого футболисты и их друзья пошли в кофейню неподалеку от стрип-клуба, где избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора компании-разработчика лимузина Владимира Путина ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина, которые сделали им замечание за нецензурную брань.

11 октября Тверской районный суд Москвы арестовал нападавших на два месяца по подозрению в хулиганстве, совершенном по предварительному сговору, и побоях. Арестованным грозит до семи лет заключения. Свою вину они признают частично.