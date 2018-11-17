Петербург: деятели культуры вновь поддержали Кирилла Серебренникова

Швейцарский театральный режиссёр и драматург Мило Рау написал открытое письмо в защиту гонимого российскими властями режиссёра Кирилла Серебренникова. Мило Рау должен был прибыть в Санкт-Петербург, где вечером в субботу, 17 ноября была назначена церемония вручения премии "Европа – театру" – "Новая театральная реальность". Однако, швейцарский режиссёр в очередной раз не получил российскую визу, с 2013 года он внесён российскими властями в черный список. Сообщившая об этом в Фейсбуке журналист и телеведущая Катерина Гордеева, приводит текст письма Мило Рау, текст, переведённый на русский язык Мариной Давыдовой.

"Дорогие коллеги, дорогое жюри,

Как вы знаете, я не смогу быть в Петербурге сегодня вечером. Я очень сожалею об этом, потому что я и моя команда бесконечно счастливы стать лауреатами этой премии. Тем не менее, я не удивлен, что мне так и не удалось получить российскую визу.

С того момента, как пять лет тому назад была сыграна премьера “Московских процессов”, в которых мы бросали критический взгляд на проблему творческой свободы в России, нам заказан путь в эту страну – будь то “Манифеста” фестиваль “Золотая Маска” или какие-то иные события. В ходе получения визы всякий раз возникали проблемы: на сей раз, например, пригласительное письмо было объявлено неправильно составленным, потом выяснилось, что надо обращаться в другое посольство и так далее. Только вчера , в пятницу, я получил удивительное известие о том, что мне надлежит прийти в русское посольства в Антверпене через два часа: в тот момент я вообще не находился в Бельгии, а показ моего фильма “Трибунал в Конго” в рамках вручения «Европейской театральной премии» давно начался в Петербурге.

Но как бы это абсурдно ни звучало, тот факт, что я не с вами сейчас, не имеет большого значения. Это не более, чем глупая формальность. И все мои переживания совсем уж теряют смысл в свете того факта, что режиссер Кирилл Серебренников, который получил тот же приз, что и я, год назад, в настоящее время находится под судом по совершенно нелепому обвинению.

Так образом мы сейчас оказались в следующей ситуации: «Европейская театральная премия» приехала в Россию, а мы официально не сказали ни слова о Кирилле Серебренникове, которому угрожает 10-летнее заключение в самой России. Как мы можем устраивать праздник силы и свободы театра, как можем радоваться европейскому культурному обмену, и в то же время хранить молчание о том факте, что один из прошлогодних лауреатов является жертвой показательного процесса? Как может «Европейская театральная премия» и мы все, деятели театра, не выказать даже простейшую форму солидарности?

Я и мои коллеги получили этот приз, как гласит формулировка, «за страстный интерес к социо-политическим проблемам». Прекрасно сказано! Но если сказать конкретнее и проще это означает: дело Серебренникова – это мое дело, так же как дело «Пусси Райот» или выставки «Запретное искусство» или «Осторожно, религия!» в Сахаровском центре, которые я и сделал темой моих «Московских процессов».

Я очень сожалею, что не могу быть с вами сейчас. Мне кажется неправильным и недостаточным просто послать вам это письмо. Но к сожалению, это сейчас для меня единственная возможность высказаться, и быть может это только часть всей этой абсурдной ситуации: даже протест сейчас возможен только по мейлу.

Мы выражаем нашу поддержку Кириллу Серебренникову – от имени этой премии и театра в целом! Я надеюсь, что процесс над Кириллом скоро закончится и он снова будет свободен. И, конечно, надеюсь, что мы скоро встретимся лично.

Большое спасибо!

Milo Rau, Cologne, 17th November 2018