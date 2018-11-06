В российском сегменте МКС сломался один из компьютеров управления

В российском сегменте Международной космической станции (МКС) вышел из строя один из трех компьютеров управления. В Роскосмосе заявили, что на работе МКС этот сбой не отразится.

В ведомстве сообщили, что планируют перезагрузить компьютер 8 ноября, чтобы быть готовым к стыковке с кораблём "Прогресс". Другие два компьютера работают в штатном режиме.

В ночь на 30 августа на МКС была обнаружена утечка воздуха. Тогда экипаж установил, что ее причиной стала микротрещина в отсеке космического корабля "Союз МС-09". В Роскосмосе заявили, что трещина появилась еще на Земле в результате производственного брака.

11 октября потерпела крушение ракета "Союз-ФГ". Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг, которых хотели доставить на Международную космическую станцию, спаслись и не пострадали. После этой аварии страховые компании не стали участвовать в конкурсах по страхованию ракет "Союз-ФГ" и "Союз 2.1б".