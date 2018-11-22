Омбудсмен просит власти Петербурга не выселять "Мемориал"

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов просит городские власти пересмотреть решение о выселении правозащитного общества "Мемориал" из занимаемого им помещения на Разъезжей улице. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

В своем обращении к врио губернатора Александру Беглову омбудсмен подчеркивает, что власти обосновали выселение "информацией правоохранительных органов", но так и не сообщили, какие у тех возникли претензии к правозащитникам.

Накануне стало известно, что комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга планирует отдать помещение "Мемориала" центру поддержки людей с аутизмом "Антон тут рядом". При этом в самой организации, которой теперь якобы полагается занять помещение, заявили, что власти используют ее для прикрытия своих планов по выселению правозащитников.

Помещение на Разъезжей, 9, было предоставлено "Мемориалу" в 1997 году. Каждый год, включая 2018-й, правительство Петербурга вносило "Мемориал" в список организаций, освобожденных от арендной платы за здание. Об отказе продлевать договор аренды городское правительство сообщило в августе, не объясняя причины.