Семьи жертв крушения MH17 подали иск против России в ЕСПЧ

Родственники 55 жертв крушения малайзийского "Боинга", сбитого в 2014 году в Донбассе, подали иск к России в Европейский суд по правам человека. Об этом сообщает нидерландское издание NOS. Заявители назвали Российскую Федерацию виновной в гибели самолета.

По мнению истцов, Москва нарушает их права и мешает проводить следствие. Они считают, что российское государство отказывается предоставить международной следственной группе нужные сведения по этому делу, а уже переданная ею информация является заведомо ложной.

В 2016 году аналогичное заявление в ЕСПЧ было подано в защиту родственников граждан Австралии, Новой Зеландии и Малайзии, погибших в катастрофе. В мае международное следствие, а также власти Австралии и Нидерландов назвали Россию ответственной за крушение лайнера.

Самолет "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17, был сбит над Донецкой областью Украины 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек на борту. Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет сбили из зенитно-ракетного комплекса "Бук". По версии следствия, вооружение доставили из России. Ракету выпустили из зоны, подконтрольной сепаратистам на востоке Украины.

В 2015 году Нидерланды выступили за создание международного трибунала по делу о крушении "Боинга". Россия заблокировала эту инициативу в Совете Безопасности ООН, назвав ее "несвоевременной и контрпродуктивной". В конце марта 2018 года правительство Нидерландов направило в парламент законопроект, который позволяет судить на территории страны любых подозреваемых по делу о крушении малайзийского "Боинга". Причастность к гибели лайнера Москва отрицает.