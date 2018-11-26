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Полицейский отсудил 20 тысяч рублей у осужденного за акцию 5 ноября

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Суд в Костроме обязал строителя Вячеслава Шатровского, осужденного за нападение на полицейского на акции 5 ноября 2017 года, выплатить 20 тысяч рублей правоохранителю, которого он якобы ударил. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Сотрудник правоохранительных органов изначально требовал 100 тысяч рублей компенсации морального вреда. На заседание суда полицейский и Шатровский не явились.

Этапирование заключенных (архивное фото)
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Вячеслава Шатровского увезли из СИЗО до вступления приговора в силу

Шатровский был задержан 5 ноября 2017 года на Пушкинской площади в Москве. При проверке документов он якобы несколько раз ударил полицейского по голове. При этом сам Шатровский во время задержания получил открытую черепно-мозговую травму.​ Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным. В начале июля Шатровского увезли из СИЗО до вступления приговора в силу.

5 ноября в нескольких городах России по подозрению в подготовке "революции" были задержаны около 500 человек. В их числе случайные прохожие, подростки, журналисты и участники чтений Адама Смита. Возбуждено уголовное дело о "призывах к массовым беспорядкам и терроризму".

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