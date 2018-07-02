Вячеслава Шатровского увезли из СИЗО до вступления приговора в силу

Строителя из Костромы Вячеслава Шатровского, осужденного за нападение на полицейского на акции 5 ноября, увезли из следственного изолятора до вступления приговора в силу. Об этом сообщает проект ОВД-Инфо со ссылкой на адвоката Шатровского.

По словам юриста, куда именно увезли его подзащитного неизвестно. Письма и передачи отправленные на его имя в СИЗО возвращают с пометкой, что "адресат убыл в другое учреждение". Адвокат Шатровского рассказал, что подал апелляцию на приговор, однако ему не сообщают о дальнейшем её движении и не разрешают ознакомиться с протоколом суда.

Шатровский был задержан 5 ноября 2017 года на Пушкинской площади в Москве. При проверке документов он якобы несколько раз ударил полицейского по голове. При этом сам Шатровский во время задержания получил открытую черепно-мозговую травму.​ Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным.

5 ноября в нескольких городах России по подозрению в подготовке "революции" были задержаны около 500 человек. В их числе случайные прохожие, подростки, журналисты и участники чтений Адама Смита. Возбуждено уголовное дело о "призывах к массовым беспорядкам и терроризму".