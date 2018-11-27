Фонд Сороса перестанет работать в Турции из-за давления властей

Фонд американского миллиардера Джорджа Сороса - Open Society Foundations - прекратит свою деятельность в Турции на фоне жесткой критики со стороны президента страны Реджепа Эрдогана. Заявление представителей благотворительной организации обнародовано 26 ноября, сообщает DW.

Ранее турецкий лидер обвинил американского филантропа в попытках "вызвать разногласия" между государствами. Эрдоган считает, что Сорос финансировал лиц, якобы стоявших за неудавшейся попыткой государственного переворота в Турции в июле 2016 года. Кроме того, по утверждению президента Эрдогана, Сорос оказывал поддержку турецкому бизнесмену Осману Кавале, который уже больше года находится в тюрьме без предъявления официальных обвинений. Турецкие СМИ не раз писали о том, что Фонд Сороса стоял за протестами, на площади Таксим в центре Стамбула в 2013 году.

В Фонде Сороса все обвинения отвергают.

Фонд Сороса поддерживает проекты в сфере гражданских прав во всем мире. Он уже давно подвергается нападкам, в частности, со стороны правительства Венгрии, где он был объявлен "иностранным агентом". Венгерские власти считают Сороса ответственным за вмешательство во внутренние дела страны, поддержку оппозиции и поощрение миграционных потоков в Европу. Сорос называет поддержку беженцев гуманитарной миссией.