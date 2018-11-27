Рассказавший о пытках геев в Чечне покинул Россию из-за угроз

Фотограф Максим Лапунов, рассказавший о пытках и преследованиях геев в Чеченской республике, покинул Россию. Об этом сообщает "Кавказский узел".

Ранее Ставропольский краевой суд признал законным отказ Следственного комитета России возбудить дело о пытках Лапунова в "секретной тюрьме" для геев.

Лапунов неоднократно получал угрозы в свой адрес. По словам представителей российской ЛГБТ-сети, у него не осталось надежды на нормальную жизнь в стране.

Лапунов был первым, кто публично рассказал о пережитых им пытках и преследовании в Чечне из своей сексуальной ориентации. Он написал заявление в правоохранительные органы, однако следователи отказываются возбуждать уголовное дело.

О массовых преследованиях геев в Чечне неоднократно сообщала "Новая газета". Власти республики отвергают обвинения. Они заявляют, что геев в Чечне нет. Международные правозащитные организации и страны Запада требуют расследовать сведения о пытках и убийствах представителей ЛГБТ.

За последний год Российская ЛГБТ-сеть помогла выехать из Чечни 114 людям, подвергшимся преследованию со стороны местных властей за их сексуальную ориентацию.