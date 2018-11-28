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Кандидат от республиканцев победила на выборах в Сенат от штата Миссисипи

Синди Хайд-Смит и Дональд Трамп

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В США окончательно определился состав Сената. Представитель Республиканской партии Синди Хайд-Смит победила на выборах от штата Миссисипи. Она набрала более 54 процентов голосов, ее соперник – кандидат от демократической партии Майк Эспи – около 46 процентов.

Это предварительные данные, сообщает Fox News. В настоящее время обработаны 95 процентов бюллетеней. Однако президент США Дональд Трамп уже поздравил Хайд-Смит. Она стала первой женщиной, избранной в американский Сенат от Миссисипи. С её победой республиканцы занимают в Сенате 53 места, тогда как у демократов – 47.

6 ноября в США прошли промежуточные выборы, на которых переизбирались 35 из 100 сенаторов, а также все 435 членов Палаты представителей Конгресса. По итогам голосования демократы получили контроль над Палатой представителей, а республиканцы увеличили свой перевес в Сенате. Дональд Трамп заявил, что выборы в Конгресс "бросили вызов истории".

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