СМИ: в Москве четырёх подростков проверяют по делу о бомбе

В Москве сотрудники Главного следственного управления проверяют четырёх подростков на причастность к изготовлению самодельного взрывного устройства.

Источник агентства ТАСС сообщает, что следственные действия связаны с арестом 14-летнего школьника в начале ноября. Тот, предположительно, контактировал с молодым человеком, совершившим взрыв в архангельском ФСБ.

По данным ТАСС, следователи назначили ряд экспертиз. О задержаниях пока не сообщалось.

Ранее появилась информация, что ФСБ разыскивает в Москве около десяти молодых анархистов. Они, по мнению спецслужб, могут быть причастны к подготовке терактов и изготовлению взрывных устройств.

2 ноября в московском районе Тушино был задержан 14-летний подросток. Утверждалось, что при обыске в его квартире были изъяты самодельные смеси взрывчатых веществ на основе селитры, бездымный порох и другие компоненты для изготовления взрывчатых веществ. Школьник арестован до 2 декабря. Судебные слушания велись в закрытом режиме, так как подозреваемый – несовершеннолетний.

Утром 31 октября в Архангельске в здании местного управления ФСБ подорвал себя 17-летний студент, который в социальных сетях использовал псевдоним Валерьян Панов. Мотивом своих действий он назвал то, что "ФСБ фабрикует дела и пытает людей". В результате взрыва он погиб, также были ранены трое человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о теракте и незаконном ношении боеприпасов.