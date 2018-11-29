Сергей Мохнаткин должен выйти из колонии 2 декабря, но его снова судят

Оппозиционеру Сергею Мохнаткину пока не избрали меру пресечения по новому (пятому по счету) уголовному делу. Его обвиняют в дезорганизации работы колонии. Заседание Исакогорского районного суда Архангельска прошло накануне, но Мохнаткину на нем стало плохо, и был объявлен перерыв.

Общественный защитник Мохнаткина Андрей Креков сообщил изданию 7х7, что узнал об этом заседании случайно. Сам он в этот момент хотел обжаловать в областном суде назначенный Мохнаткину административный надзор. Креков по видеосвязи увидел, что его подзащитный находится в другом суде и после заседания поехал туда.

Представлять интересы оппозиционера в суде по избранию меры пресечения Андрею Крекову не разрешили. Он считает, что Мохнаткину навязали другого защитника. Креков также полагает, что перерыв в заседании суда объявили, чтобы оно прошло без него. Когда продолжится рассмотрение дела, пока неизвестно.

Самого Мохнаткина этапировали в следственный изолятор. Креков сообщил, что состояние оппозиционера вызывает у него опасения: Мохнаткину трудно ходить и говорить. Срок его заключения по предыдущим уголовным делам истекает 2 декабря, а по закону он может выйти уже завтра, в последний рабочий день перед выходными.