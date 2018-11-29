Сергей Мохнаткин должен выйти из колонии 2 декабря, но его снова судят

Оппозиционеру Сергею Мохнаткину пока не избрали меру пресечения по новому (пятому по счету) уголовному делу. Его обвиняют в дезорганизации работы колонии. Заседание Исакогорского районного суда Архангельска прошло накануне, но Мохнаткину на нем стало плохо, и был объявлен перерыв.
Общественный защитник Мохнаткина Андрей Креков сообщил изданию 7х7, что узнал об этом заседании случайно. Сам он в этот момент хотел обжаловать в областном суде назначенный Мохнаткину административный надзор. Креков по видеосвязи увидел, что его подзащитный находится в другом суде и после заседания поехал туда.
Представлять интересы оппозиционера в суде по избранию меры пресечения Андрею Крекову не разрешили. Он считает, что Мохнаткину навязали другого защитника. Креков также полагает, что перерыв в заседании суда объявили, чтобы оно прошло без него. Когда продолжится рассмотрение дела, пока неизвестно.
Самого Мохнаткина этапировали в следственный изолятор. Креков сообщил, что состояние оппозиционера вызывает у него опасения: Мохнаткину трудно ходить и говорить. Срок его заключения по предыдущим уголовным делам истекает 2 декабря, а по закону он может выйти уже завтра, в последний рабочий день перед выходными.
- О новом деле в отношении Сергея Мохнаткина стало известно в середине ноября. Его обвинили в дезорганизации работы исправительного учреждения, но подробностей по этому эпизоду мало. Защитник предположил, что дело связано с инцидентом во время этапирования Мохнаткина из областной больницы управления ФСИН.
- Мохнаткин находится в колонии с 2014 года. Тогда его приговорили к 4 с половиной годам колонии строгого режима за применение насилия к полицейским на Триумфальной площади в Москве. Там он участвовал в акции в защиту 31-й статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний.
- В 2016 году оппозиционера приговорили еще к 11 месяцам колонии за оскорбление начальника отряда колонии, а в марте 2017-го его признали виновным в дезорганизации деятельности колонии.
- Мохнаткин стал известен в 2010 году, когда его осудили за нападение на полицейского на протестной акции в Москве. Он был помилован президентом России Дмитрием Медведевым и вышел на свободу в конце апреля 2012 года.
- Во время нахождения в колониях Мохнаткин неоднократно заявлял о пытках со стороны сотрудников ФСИН и объявлял голодовки. Сообщалось, что у него повреждены ноги, позвоночник и ухудшается зрение.
- В марте 2018 года имя Мохнаткина в списке политических заключённых передавала президенту Путину кандидат на пост президента Ксения Собчак. Правозащитный центр “Мемориал” включает гражданского активиста в список людей, в уголовных делах с которыми с большой вероятностью присутствуют признаки политической мотивации и серьезного нарушения закона.
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