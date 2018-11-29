В ЕСПЧ поступила первая жалоба по делу "Нового величия"

В Европейский суд по правам человека поступила первая жалоба по делу организации "Новое величие", членов которой власти обвиняют в экстремизме. Адвокаты Руслана Костыленкова заявили, что их подзащитный был арестован незаконно. Об этом сообщает РБК.

Юристы заявляют, что срок содержания Костыленкова под стражей не является разумным, а арест не соответствовал внутригосударственной процедуре.

Участники ранее неизвестного движения "Новое величие" были арестованы в Москве в середине марта. Их обвинили в создании экстремистского сообщества. Четверо из них находятся в СИЗО, еще шестеро – под домашним арестом. При этом обвинение строится на показаниях трех мужчин, которые арестованы не были. По словам адвокатов, один из них был внедрен в группу молодежи по заданию ФСБ. Он фактически и создал организацию, написав устав и арендовав помещение для встреч.