Обвиняемый по делу "Нового величия" прекратил голодовку

Обвиняемый по делу "Нового величия" Вячеслав Крюков прекратил голодовку, которую он держал с 11 сентября в знак протеста против своего ареста.

Он сообщил, что в больнице при СИЗО, куда его направили в связи с ухудшением состояния здоровья, вызванным голодовкой, у него обнаружили множество проблем со внутренними органами. Поддерживающие капельницы, которые он получал, не помогали - организм продолжал истощаться и ослабевать. Врачи предупредили Крюкова, что дальнейшее продолжение голодовки приведет к необратимым последствиям.

При этом Крюков подчеркнул, что не собирается полностью отказываться от голодовки, а лишь на время приостанавливает ее. Более того, он думает о том, чтобы позже начать сухую голодовку — отказаться не только от еды, но и от воды.

Ранее Крюков обращался к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой перевести его под домашний арест. В письме он отмечал, что находится в СИЗО с весны, но следственные действия с ним уже не проводят, поэтому содержание под стражей не имеет смысла и становится "психологической пыткой". Обвиняемый также подчеркивал, что категорически не признает вины и считает уголовное дело против него "искусственно созданным" правоохранительными органами.

Участники ранее неизвестного движения "Новое величие" были арестованы в Москве в середине марта. Их обвинили в создании экстремистского сообщества. Четверо из них находятся в СИЗО, еще шестеро – под домашним арестом. При этом обвинение строится на показаниях трех мужчин, которые арестованы не были. По словам адвокатов, один из них был внедрен в группу молодежи по заданию ФСБ. Он фактически и создал организацию, написав устав и арендовав помещение для встреч.