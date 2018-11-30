В Буэнос-Айресе открылся саммит лидеров "Большой двадцатки"

Первый день встречи в Буэнос-Айресе лидеров 19 крупнейших экономических держав мира и Европейского соза, как отдельного члена "Большой Двадцатки" прошёл под знаком "кто с кем как поздоровался".

Одной из главных новостей на эту тему были сообщения о том, что Владимир Путин и Дональд Трамп не обменялись рукопожатием на открытии саммита перед фотографированием лидеров G20. Путин первым взошёл на подиум для фотографирования, а Трамп прошёл мимо него, не поздоровавшись. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков утверждает, что оба лидера поздоровались, но возможности пообщаться у них не было. Не поздоровался Трамп и с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, пройдя мимо. Российский президент и саудовский принц обменялись приятельским рукопожатием и улыбками.

Президент США накануне сообщил об отмене встречи с президентом России на саммите "Большой двадцатки" после ознакомления с документами об инциденте в Керченском проливе. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс пояснила, что Трамп решил отменить встречу с Путиным после консультаций с госсекретарем Майком Помпео, главой аппарата Белого дома Джоном Келли и советником по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Ожидается, что в субботу Путин встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Она не успела прибыть в Буэнос-Айрес к началу саммита из-за неисправности правительственного самолёта. Ей пришлось вылететь в Аргентину в пятницу утром из Мадрида рейсовым лайнером испанской авиакомпании Iberiaв пятницу утром.

Президент Франции Эммануэль Макрон прилетел в Буэнос-Айрес вовремя, однако у трапа самолёта его встретили лишь двое технических служащих аэропорта, которым французский лидер, не растерявшись, пожал руки. Вице-президент Аргентины встретила президента Франции, когда тот уже прошёл по красной дорожке и подошёл к автомобилю. Это была, судя по оценкам журналистов, явная протокольная ошибка.

В группу G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, ЮАР, Южная Корея, Турция, Великобритания и США.

Главная тема нынешнего саммита – справедливое и устойчивое развитие стран-членов организации. Основные переговоры и обсуждение вопросов взаимного острудничества состоятся в субботу. В пятницу же прошла встреча лидеров государств группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка). Она приняли совместное заявление против торговых войн, санкций и одностороннего протекционизма.