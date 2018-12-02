В Брюсселе тысячи горожан провели марш в защиту климата

В Брюсселе в воскресенье состоялась многотысячная демонстрация в защиту климата. По сведениям полиции, в шествии участвовали около 65 тысяч человек. Демонстранты требовали жёсткого ограничения выбросов углекислого газа – как в Бельги, так и в Европе и мире в целом. Акция завершилась мирно, инцидентов не было.



Накануне защитники окружающей среды провели массовые демонстрации в Германии. Акция в Берлине, под данным её организаторов, собрала около 16 тысяч человек, на протест в Кёльне вышли более 20 тысяч человек. Данные полиции в два-три раза ниже. В германского отделение международной организации Greenpeace заявили, что демонстранты выступали против правительственной политики в области охраны природы и, в частности, против добычи угля, сообщила "Немецкая волна"

С 3 по 14 декабря в польском городе Катовице пройдет 24-я Конференция участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Главной темой встречи станет сдерживание глобального потепления и адаптация к изменению климата. Парижское соглашение по климату, заключенное в 2015 году, поставило цель ограничить глобальное потепление к концу века двумя градусами по Цельсию.