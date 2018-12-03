Во Владивостоке проверяют сообщение о незаконно выловленных моржатах

Во Владивостоке природоохранная прокуратура проверяет информацию о детенышах моржей, выловленных незаконно и доставленных в бухту Средняя под Находкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства. Результаты проверки станут известны через две недели.

Ранее директор центра реабилитации морских млекопитающих "Тюлень" Лора Белоиван рассказала местному изданию PortoFranko, что в бухту привезли пять детенышей моржей, отловленных на Чукотке. По данным зоозащитницы, некоторые животные не старше года. Отлов детёнышей моржей, которых самки кормят до двух лет, запрещён, как и охота на кормящих самок.

В конце октября защитники животных рассказали, что в бухте Средней содержатся 11 детёнышей косаток и 90 белух, выловленных в российских водах для незаконной продажи в Китай. Коммерческая добыча дельфинов в России запрещена законом, но животные были выловлены по культурно-просветительской квоте. При этом цена одной косатки в океанариумах Китая достигает от одного до 15 миллионов долларов.

Вылов животных вызвал резкий протест у экологов. 16 ноября Следственный комитет возбудил уголовное дело. Позже суд во Владивостоке наложил на животных арест.