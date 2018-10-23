Министерство юстиции разработал законопроект, вводящий уголовную ответственность за склонение несовершеннолетнего к действиям, опасным другим людям. За это будет предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Этим законом чиновники хотят остановить нападения на учителей в российских школах. Текст законопроекта выложен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документ вносит изменения в статью 151 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. В действующем законе предусмотрена ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в действия, опасные только для его жизни, отмечается на сайте министерства. К уголовной ответственности за новое преступление будут привлекать с 16 лет, следует из текста законопроекта.

На сайте ведомства заявлено, что законопроект разработан по поручению президента России Владимира Путина. Отмечено, что в России регистрируются "случаи нападения подростков на учителей и одноклассников", призыв к которым распространялся, по мнению ведомства, в интернете.

17 октября в Керченском политехническом колледже в аннексированном Россией Крыму произошло массовое убийство учащихся. По версии российского следствия, 18-летний студент колледжа Владислав Росляков взорвал в здании колледжа бомбу и открыл огонь из помпового ружья по учащимся. В результате погиб 21 человек, еще более 70 пострадали. Сам Росляков после совершения преступления застрелился.

Ряд российских изданий рассказали о параллелях между стрельбой в Керчи и в американской школе "Колумбайн", где в 1999 году двое студентов старших классов убили 13 человек. В день нападения Росляков пришел в школу в такой же одежде, как и один из нападавших на школу. Российским государственным СМИ запретили сравнивать нападения в керченском колледже и в США чтобы не провоцировать подражателей преступления, писало СМИ "Проект".

В январе двое подростков напали с ножами на среднюю школу в Перми, ранив 15 человек. Один из напавших был поклонником нападавших из Колумбайна, утверждалось после нападения. В сентябре 2017 года школьник напал на сверстников и учителей в подмосковной Ивантеевке. Телеканал "Дождь" отмечал, что нападавший так же был увлечен историей "Колумбайна". Российское издание "Сноб" в январе писало о существовании субкультуры "колумбайнеров" — подростков, интересующихся нападением на школы по примеру американских массовых убийств. В сентябре правительство одобрило поправки к закону "Об информации", запрещающие сообщества "колумбайнеров" в сети, сообщала Роскомсвобода.