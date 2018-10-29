В Забайкалье суд закрыл интернет-сообщество "Взорвем школу"

Суд в Забайкальском крае заблокировал сообщество "Взорвем школу" в одной из социальных сетей. В группе обнаружили публикации, которые якобы "призывали к насилию в школах и расправе над учителями". Суд признал эту информацию незаконной, сообщает ТАСС.

В 2018 году в учебных заведениях Сибири произошло несколько случаев нападения учащихся друг на друга и педагогов. В новосибирской школе №202 ученик девятого класса 10 октября ударил ровесника перочинным ножом в ногу, раненого доставили в больницу. 10 мая в Новосибирской области студент колледжа во время занятий ранил однокурсника, затем совершил самоубийство. В Забайкальском крае выпускник сельской школы 8 мая напал на директора с ножом. Он пытался убить педагога из-за того, что тот дал ему плохую характеристику.

4 марта в городе Советский Ханты-Мансийского автономного округа четвероклассник ударил ножом 13-летнюю девочку в ходе ссоры. 19 января в школу в Улан-Удэ ученик девятого класса пришел с топором и "коктейлем Молотова". Он бросил бутылку с зажигательной смесью в класс, топором ранил трех учеников и учительницу.

Случай массового убийства произошло в политехническом колледже в Керчи 17 октября. По версии следствия, преступление организовал и исполнил 18-летний учащийся колледжа Владислав Росляков. При нападении он использовал самодельные бомбы и помповое ружье, купленное им на законных основаниях. В результате погиб 21 человек, еще более 40 получили ранения.