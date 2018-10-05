Родители обвиняемых по делу "Сети" и "Нового величия" проведут шествие

Родители обвиняемых по делу сообщества "Сеть" и организации "Новое величие" проведут в Москве шествие в поддержку своих детей. Заявление опубликовано "Новой газетой".

Родственники обвиняемых намерены требовать прекращения уголовных дел в отношении их детей. Акция запланирована на 28 октября.

Письмо подписали родные Дмитрия Пчелинцева, Андрея Чернова, Ильи Шакурского, Виктора Филинкова, Армана Сагынбаева, Юлия Бояршинова, Василия Куксова и Михаила Кулькова.

Осенью 2017 года в Пензе арестовали семерых антифа-активистов, в начале 2018 года в Петербурге были отправлены под стражу еще двое. По версии следствия, антифашисты создали некую группу, целью которой якобы была "террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма". Илья Шакурский и еще несколько обвиняемых по делу "Сети" сообщили о пытках. Российские правоохранительные органы эту информацию отрицают.

10 сентября Дмитрию Пчелинцеву, Илье Шакурскому и Арману Сагынбаеву предъявили окончательное обвинение. Им вменяют в вину создание террористического сообщества.

Участники ранее неизвестного движения "Новое величие" были арестованы в середине марта в Москве. Их обвинили в создании экстремистского сообщества. Шестеро из них находятся в СИЗО, еще четверо – под домашним арестом. Адвокаты арестованных заявляют, что обвинение строится на показаниях трех мужчин, один из которых был внедрен в группу молодежи по заданию ФСБ.