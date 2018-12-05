"Это месть ФСБ". Льва Пономарёва арестовали на 25 суток

Тверской суд Москвы арестовал 77-летнего правозащитника Льва Пономарёва на 25 суток. Главу общественного движения "За права человека" признали виновным в "повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия".

По версии обвинения, Пономарёв организовал акцию в поддержку арестованных по уголовным делам "Нового величия" и "Сети", которая прошла возле здания ФСБ в Москве 28 октября, посредством сообщения на своей странице в Фейсбуке. В протоколе, составленном на Пономарёва, было отмечено, что его "страница открыта к просмотру другим пользователям" и "имеет более 8 тысяч подписчиков".

28 октября в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону прошли акции в поддержку обвиняемых по уголовным делам "Нового величия" и "Сети". Акция в Москве была организована родителями обвиняемых – они требовали прекратить уголовное преследование своих детей. Мероприятие не было согласовано с властями, хотя заявители подавали уведомления в мэрию в полном соответствии с законом. Все акции прошли мирно, однако полиция задержала на них несколько десятков человек.

Развитие событий в 2018 году показало, что ФСБ руководит страной

Ранее Льва Пономарёва оштрафовали на 10 тысяч рублей за одиночный пикет в поддержку двух арестованных по делу "Нового величия" – Марии Дубовик и Анны Павликовой.

Перед оглашением решения Тверского суда по делу о "повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия" Лев Пономарёв рассказал Радио Свобода о том, какие силы, по его мнению, стоят за его процессом и другими событиями в стране:

– Полгода назад мы с другими лидерами правозащитного сообщества обратились к президенту России с письмом, в котором просили определиться в одном вопросе. Осенью 2017 года был открыт монумент в память о жертвах политических репрессий – к столетию революции мы подвели черту периоду, в который были убиты сотни тысяч людей. Государство публично высказалось, что были массовые репрессии. Однако чуть позже директор ФСБ Бортников торжественно отметил столетие спецслужб. Он дал интервью "Российской газете", в котором сказал, что спецслужбы ведут свой отсчет от ВЧК, они их славные традиции продолжают. И мы попросили президента определиться, кто управляет страной – он, как гарант прав человека, или Бортников, который сказал, что он продолжает славные традиции. Президент нам никак не ответил.

С другой стороны, все развитие событий в 2018 году показало, что ФСБ руководит страной. Появилось дело "Нового величия", которое прямо сформировало ФСБ – организовала эту группу, втянула туда несовершеннолетнюю девочку, сфабриковало документы, которые были признаны экстремистскими. Дело "Сети" появилось, в ходе которого ФСБ пытало молодых людей электричеством. В течение этого года я занимался этими делами, потому что считаю, что это чрезвычайно важно. Мы требуем прекращения этих дел, наказания тех, кто пытал, и пока у нас ничего не получается. 16 декабря мы намерены были провести акцию…

Сегодняшний процесс демонстрирует, что ФСБ действительно руководит страной и является политической силой. В конце заседания судья даже приобщил к делу бумагу, видимо, написанную сотрудником ФСБ, на которой не было указано фамилии автора, только завизировано размашистой подписью. Обычно так оформленные документы к делу не приобщают – это нонсенс. Процесс абсолютно сфабрикован. Может быть, чтобы я больше не подавал уведомления о проведении акций протеста, – сказал Лев Пономарёв.

Решение Тверского суда об аресте 77-летнего правозащитника на 25 суток вызвало возмущение в правозащитном сообществе. В пресс-службе движения "За права человека" также считают, что помещение Льва Пономарёва в спецприемник связано с подготовкой "Марша за мир. Против насилия", намеченного на 16 декабря, инициатором которого выступил правозащитник. В минувший понедельник он подал в мэрию Москвы соответствующее уведомление, отметили в пресс-службе.

Правозащитница Зоя Светова заявила в интервью Радио Свобода, что считает арест Пономарёва неправосудным. По ее мнению, это месть ФСБ за активность правозащитника, связанную с делом "Нового величия":

– Я считаю, что брать под арест 77-летнего человека, лидера одной из самых крупных и старейших правозащитных организаций России – это позор и для судьи, и для всего российского судопроизводства. Я точно не знаю, но мне кажется, что статья, по которой его арестовали, подразумевала и другие возможные меры наказания, например, штраф. Судья явно выбрала самую строгую меру, которая возможна, – 25 суток ареста. Меня это возмущает, и я считаю, что все правозащитники, которые сейчас есть в России, должны вступиться за Пономарёва. И я очень жду, что так называемые правительственные правозащитники, вот, например, недавно избранные в Совет по правам человека, должны, просто обязаны его вытащить из этого спецприемника. Если же этого не произойдет, я считаю, что они должны уйти в отставку, потому что это просто безобразие.

Суд у нас подчиняется приказам из ФСБ

– С чем вы связываете такое решение суда? Лично Лев Пономарёв кому-то не угодил или это какая-то новая тенденция в отношениях судов и гражданских активистов?

– Мне кажется, что это связано с тем, что он призывал выйти на митинг в защиту арестованных по делу "Сети" и "Нового величия", оба этих совершенно безумных дела были инициированы ФСБ России. И конечно, такой демонстративно жестокий арест, на мой взгляд, это просто месть ФСБ. И опять же, мы в очередной раз говорим о том, что суд у нас совершенно не независимый, а подчиняется приказам из ФСБ. Какую опасность представляет этот 77-летний правозащитник, всемирно известный, который до недавнего времени, кстати, получал президентские гранты? Иначе как местью такой арест назвать нельзя, – считает Зоя Светова.

Активист партии "Яблоко", правозащитник, бывший "узник Болотной" Николай Кавказский считает, что арест Льва Пономарева – это знак для всех представителей гражданского общества:

– Я присутствовал на этом заседании. Судья выслушивал все ходатайства, ни разу не прерывал, то есть пытался соблюсти видимость законности. Но на самом деле это была только видимость. Дали вот такой ужасный срок – 25 суток, Лев Александрович не сможет принять участия в митингах, которые запланированы на выходные следующей недели, не сможет присутствовать на правозащитной конференции, которая планируется в это воскресенье. Люди были возмущены, они скандировали: "Позор!" И потом, когда Лев Пономарев сказал: "Россия будет свободной!" – тоже люди стали это скандировать. И еще, кстати, один важный момент хочу отметить, запретили вообще всем, даже аккредитованным журналистам, снимать оглашение этого позорного судебного решения. Люди стали снимать всё на свои телефоны и приставы пытались этому помешать, в том числе с применением физической силы. Я часто бываю в судах, и на тех судах, где я был, никогда не запрещали снимать оглашение судебного решения.

Это жестокость, не поддающаяся адекватной оценке

– С чем вы связываете такое суровое решение?

– Я думаю, Лев Пономарёв открыто высказывается против ФСБ, против обретения политической силы вот этой вот карательной структуры, так что это, с одной стороны, личная месть. А с другой стороны, это знак всем оппозиционерам: если вы будете призывать участвовать в несогласованных акциях или даже, как в случае Льва Пономарёва, просто делать перепост, то вас так же будут сажать. Я уверен, что сейчас правозащитное сообщество возмущено этим беспределом. Потому что Льву Пономарёву уже 77 лет, и вот так поступить с ним – это просто жестокость, не поддающаяся адекватной оценке, – считает Николай Кавказский.

Участники ранее неизвестного движения "Новое величие" были арестованы в Москве в середине марта. Их обвинили в создании экстремистского сообщества. Четверо из них находятся в СИЗО, ещё шестеро – под домашним арестом. Большинство из арестованных – подростки. При этом обвинение строится на показаниях трёх мужчин, один из которых был внедрён в группу молодежи по заданию ФСБ. Согласно материалам дела, человек под ником "Руслан Д." предложил активистам преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, написал политическую программу и арендовал помещение для проведения "учредительных собраний". Позже стало известно, что он был осведомителем спецслужб.

Уголовное дело о "террористическом сообществе "Сеть" было возбуждено ФСБ в октябре 2017 года. По нему проходят 11 антифашистов и анархистов из Пензы и Санкт-Петербурга. По версии следствия, они готовили вооруженное восстание и взрывы во время выборов президента России и чемпионата мира по футболу. Обвиняемые неоднократно заявляли, что давали показания под пытками. На прошлой неделе один из них – Дмитрий Пчелинцев – объявил голодовку.