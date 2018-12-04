Полиция Краснодара не стала заводить уголовное дело на Хаски

В Краснодаре полиция отказала в возбуждении уголовного дела в отношении рэп-исполнителя Хаски, который выступил на крыше автомобиля после отмены своего концерта. В действиях музыканта правоохранители не нашли состава преступления. Об этом в Facebook сообщил адвокат рэпера Алексей Аванесян.

21 ноября Хаски был арестован после того, как полиция сорвала его концерт в Краснодаре. Рэпер вышел на улицу к поклонникам и исполнил для них песню, стоя на крыше припаркованного автомобиля. После этого его арестовали по обвинению в мелком хулиганстве. Спустя четыре дня суд отменил арест. Сразу несколько источников, близких к Кремлю, сообщили, что рэпера освободили после вмешательства чиновников из администрации президента России.

По информации издания РБК, полиция возбудила уголовное дело в отношении Хаски. Рэпера обвинили в повреждении чужого имущества, которое повлекло причинение значительного ущерба. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. Хозяйка автомобиля, на котором выступил рэпер, попросила полицию не заводить на исполнителя уголовное дело.

26 ноября в московском клубе "Главclub" состоялся концерт в поддержку Хаски и свободы творчества, организованный рэпером Oxxxymiron. Он прошёл с полным аншлагом. Билеты на него были раскуплены за несколько часов.

В 2018 году в России под давлением правоохранительных органов регулярно отменяются концерты популярных музыкантов. Общественные организации периодически призывают власти не пускать в города популярных музыкантов, на их концерты не пускают подростков. Обычно это объясняется защитой подростков от экстремизма или пропаганды наркотиков.