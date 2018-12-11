"Поставили диагноз: зависима от Бога". Как ФСБ использует психиатров

В Омске судят пастора протестанской церкви "Возрождение XXI век" Николая Кузнецова. По версии обвинения, он создал секту (ст. 239 УК РФ – создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан) и использовал психологические методы насилия над прихожанами, чем причинил вред их психическому здоровью (ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Чтобы доказать причиненный вред, местный СК и ФСБ привлекли к делу психиатров. Было проведено 11 комплексных психолого-психиатрических экспертиз, пострадавшими по делу признали девять человек. Семеро из них написали в СК, что пострадавшими себя не считают, а пастора просят освободить. Их жизнь после прихода в церковь наоборот стала намного лучше, утверждают они.

Пастор Николай Кузнецов с лета находится под домашним арестом, ему запрещено общаться с журналистами. Его жена Александра говорит, что все их проблемы из-за того, что церковь одно время была очень плотно связана с украинским духовным центром "Возрождение", который известен различными "чудесами" и "исцелениями". Прихожане центра убеждены, что силой молитвы можно избавиться практически от всех недугов. Возглавляет центр Владимир Мунтян, на его проповеди, больше похожих на шоу, приходят сотни людей. Собственно, в Киеве на мессах этого центра Николай и Александра оказались как раз из-за медицинских проблем.

Сами они из Омска, познакомились в евангелической церкви. Николай был легкоатлетом, окончил физкультурный институт, вскоре они поженились. А потом уехали жить в Сочи, Николай работал там на стройке.

Как раз майдан начался, менялась власть, а мы молились Богу. И мы получили свое чудо – я родила сына

– Мы с мужем очень хотели ребенка, но два раза подряд у меня были выкидыши. Мы познакомились с верующей женщиной, которая рассказала нам про духовный центр в Киеве, и что у многих, в том числе и у нее, после посещения их церкви случилось чудо, – рассказывает Александра. – И мы поехали в Киев, жили там несколько месяцев. Там как раз Майдан начался, менялась власть, а мы молились Богу. И мы получили свое чудо – я родила сына. Мы считаем, что сын у нас от Бога, беременность прошла прекрасно, не было вообще никаких проблем.

В 2014 году они вернулись в Омск, чтобы возглавить дочернюю церковь "Возрождения". Тогда в городе уже действовало несколько домашних групп: "еще не церковь, но уже община", замечает Александра, всего службу посещало человек 20. Но со временем прихожан стало больше сотни, по ее словам, в Омске работало "сарафанное радио", люди рассказывали друг другу, что молятся они в основном о здоровье, и Бог им помогает.

– Разные люди приходили, у каждого свои проблемы. Алкоголики и наркоманы тоже были. Много бедных, многодетных, из деревень приезжали. Прихожане отдавали на церковь по десятине, но с таких мы не брали, наоборот им помогали, – говорит Александра. – Дом наш всегда и для всех открыт, вели мы обычную христианскую жизнь, жили по Библии.

Весной 2017 года во время богослужения пришли несколько человек в штатском. Пастор Николай в это время был на миссионерской конференции в другом городе. У верующих изъяли записанные на видео богослужения. Потом Кузнецовым пришла повестка явиться к участковому, оказалось, что они пропустили сроки перерегистрации религиозного объединения в Минюсте. И появилось два административных дела: Николая и Александру суд приговорил к пяти тысячам рублей штрафа каждого.

– Мы раньше регулярно ездили в Киев в духовный центр, но потом делали это все реже: денег на поездки не было, а ездить туда надо было обязательно, к тому же на все, связанное с Украиной, смотрели косо. В конце концов мы вообще решили выйти из этой церкви, поскольку возникли сомнения в ее деятельности, – говорит Александра.

Прихожан под дулами автоматов запихнули в автобус и отвезли на психолого-психиатрическую экспертизу

Но только административными штрафами Кузнецовы не отделались. Во время другой службы, когда прихожане пели и поклонялись, в зал ворвались автоматчики ФСБ вместе с сотрудниками СК. Тогда-то и выяснилось, что уже возбуждено уголовное дело по ст. 239 УК РФ – пастор Николай, по версии следствия, создал секту и использовал психологические методы насилия над прихожанами. "Нам сразу сказали, что ищут следы иностранного финансирования, связи с Украиной, оружие и большие деньги. Ничего такого, конечно же, не нашли. Забрали из церковной кассы все, что там было – 20 тысяч рублей, которые, кстати, до сих пор не вернули", – рассказывает жена пастора. Во время обысков изъяли литературу религиозного содержания, компьютеры, фотоаппараты и т.п. Самих прихожан под дулами автоматов запихнули в автобус и отвезли на психолого-психиатрическую экспертизу.

"Плюнули в душу"

Екатерине 26, она окончила мединститут и ординатуру. Она одна из тех, кого признали потерпевшей по делу.

У них никак в голове не укладывалось, что можно быть медиком и верить в Бога

– Если я от кого и считаю себя постарадавшей, то это от действий сотрудников ФСБ, которые прихожанам выкручивали руки и клали лицом на пол, – говорит молодая женщина. – Психиатры же просто издевались над моей верой, вынули из меня всю душу и плюнули в нее. Беседа длилась три часа, после нее я чувствовала себя очень подавленной и несчастной, они влезли в мою личную и духовную жизнь, пытались убедить, что Библия – это сказка, а я сама будто дурочка какая-то, потому что в чудеса верю. У них никак в голове не укладывалось, что можно быть медиком и верить в Бога.

Катя ходила сначала в православный храм, но, по ее словам, "библия мне там не открылась", потом знакомый привел ее на службу к пастырю Николаю. У нее, как и у остальных прихожан, не все в порядке было со здоровьем.

– Пастырь с Александрой очень открытые и радушные люди, я нашла здесь свою духовную семью, – рассказывает она. – У меня были проблемы по женской части, я, конечно же, ходила по врачам и делала все, что они назначали, но ничего не помогало. Пастор Николай год молился о моем здоровье, но тоже не проходило. И дело тут было не в нем, а во мне, я потом это поняла – я просто не верила в силу молитв, не верила по-настоящему в Бога. А когда поверила и стала молиться вместе с ним, то все прошло. И это было мое чудо. А потом было второе чудо – с моей мамой.

Родители девушки живут в маленьком селе в Курганской области.

Я смотрела на нее и не знала, как быть: то ли скорую вызывать, то ли службу дождаться

– Мама моя человек верующий, я ей рассказывала, конечно, что хожу в церковь и как мне это помогает: я стала увереннее в себе, лучше чувствовала физически. И мама очень хотела ко мне приехать, чтобы со всеми познакомиться, – вспоминает Катя. – В селе нашем народ копейки получает, все очень бедные, даже на поезд денег нет. Мама моя молилась Богу и выиграла в лотерею восемь тысяч рублей – как раз на дорогу в Омск. У нее до этого была тяжелая операция на головном мозге, прошла она неудачно, потом была еще одна и тоже не очень. Когда она ехала в поезде ко мне, ей стало очень плохо, у нее из носа пошел ликвор (спинномозговая жидкость – РС). Я смотрела на нее и не знала, как быть: то ли скорую вызывать, то ли службу дождаться, которая была на следующий день. Решили вместе дождаться службу. И пастырь Николай вместе с другими прихожанами просили у Бога здоровье для моей мамы. Хотите верьте, хотите нет, но это помогло – после службы ликвор у нее не вытекал, голова больше не болела.

42-летняя Наталья Мельник тоже признана потерпевшей по уголовному делу, хотя потерпевшей себя не считает.

– Я пришла к Богу, когда у меня случилась неприятная ситуация с сыном – он стал наркоманом, – рассказывает Наталья. – Поделилась я своей бедой с одной женщиной на работе, она верующая оказалась, про пастыря Николая мне сказала. А я ведь в разные церкви до этого ходила, но не очень понимала зачем это делаю, у меня у самой были до этого очень серьезные проблемы с алкоголем. А с пастырем Николаем все по-другому получилось: я поняла, что это мой пастырь, это моя церковь, это моя духовная семья.

По словам Натальи, на экспертизе с ней обсуждали библию и ее отношение к ней, спрашивали про круги ада, как она попала в эту церковь, платила ли десятину, видела ли умерших людей и т.п.

Николай очень добрый человек, через него говорит Бог, а Бог не насильник

– А потом они мне поставили диагноз: зависима от Бога. Я даже рассмеялась от неожиданности. "Ну слава богу, что я зависима от Бога, а не от алкоголя, как раньше", – сказала я этим экспертам. А еще они всячески намекали, что пастор Николай в своих проповедях использовал гипноз. Но тогда, возразила я им, такое в каждой церкви, я ведь везде была, – вспоминает Наталья. – Пастырю приписывают, что он якобы угрожал людям, управлял ими. Знаете, это полная чушь. Николай очень добрый человек, через него говорит Бог, а Бог не насильник. Я ведь раньше только о плохом думала, и так все у меня и было. А сейчас у меня мысли позитивные, и все у меня хорошо: я и замуж вышла, и ребенка еще одного родила, и работа интересная есть... Люди, которые оговорили Николая, они ведь врут. Или им приказали так сделать.

Жена пастыря Александра говорит, что к ним специально подослали двух человек – Александра и Милу, которые написали заявления и считают себя пострадавшими.

Мы сразу заподозрили неладное, но махнули рукой – мы открытые люди, нам нечего скрывать

– Александр то приходил к нам, то пропадал, всегда все выспрашивал, мы сразу заподозрили неладное, но махнули рукой – мы открытые люди, нам нечего скрывать, – рассказывает Александра. – Мила тоже вела себя странно. Когда мы ее спросили, зачем она пришла, она ответила, что сама не знает. Не было у нее в глазах, что она Бога ищет, это же сразу видно, но мы ей тоже не отказывали, приходит и ладно. А однажды она после домашней службы блокнотик свой забыла. Мы посмотрели, а там прямо подробно каждая служба расписана, кто что сказал, кто что делал.

Катя часто общалась с Милой.

– Я была потрясена ее поступком. И однажды в переписке спросила ее об этом. Она ответила, что это было принудительно, просила прощения, – говорит Катя.

Всего летом 2017 года было обследовано около 50 прихожан и проведено 11 комплексных психолого-психиатрических экспертиз, в результате которых судебные психиатры не обнаружили психических расстройств у большинства обследуемых. Все эти документы по просьбе защиты пастора Николая изучили эксперты Независимой психиатрической ассоциации (НПА) России.

– Поскольку многочисленные проверки деятельности этой религиозной организации ничего не дали, то ФСБ решила пустить в дело испытанный прием – привлечь психиатров. Скрытой камерой провели видеосъемку собраний организации, главный внештатный специалист по клинической психологии министерства здравоохранения Омской области Дмитрий Четвериков, врач-психиатр-психотерапевт-нарколог написал свое заключение ("психолого-психотерапевтическое исследование"), в котором утверждал, что руководители организации используют методы психологического насилия в отношении прихожан, чем приносят вред их психическому здоровью. Этот Четвериков и ассистент кафедры психиатрии и медицинской психологии Омского государственного медицинского университета, врач-психиатр-психотерапевт-нарколог Дмитрий Коломыцев написали свои заключения в продолжение каждой экспертизы, где утяжелили все выявленные нарушения, добавили новые диагнозы и написали практически про всех, что под действием используемых в организации "психотехнологий" у них формируется зависимое расстройство личности, а дальнейшее посещение собраний организации будет способствовать возникновению "иных психических расстройств", – говорит Любовь Виноградова из НПА России. – Рассказы прихожан об ощущениях "прикосновения святого духа", "просветлении", "чувстве единения с Богом", "открытости Богу" и т.п. были расценены экспертами как возникновение "измененных состояний сознания", которые представляют опасность для психического здоровья.

Вероятно, лучше употреблять наркотики и пьянствовать, чем молиться в церкви, если она не угодна ФСБ и Московской Патриархии

Часть свидетелей в результате была признана потерпевшими, в двух случаях проведена комплексная судебная экспертиза, которая квалифицировала выявленные психические расстройства как тяжкий вред здоровью. И это при том, что никто из "пострадавших" за медицинской помощью не обращался, больничный лист не брал, образ жизни не менял. Остальные "пострадавшие" вообще говорят, что посещение этой религиозной организации помогло им стать более спокойными, уверенными в себе, многие отказались от употребления наркотиков и алкоголя, стали вести социально одобряемый образ жизни. Однако эксперты Четвериков и Коломыцев утверждают, что такая смена "химической" зависимости на "нехимическую" также представляет опасность, поскольку речь идет лишь об условно социально приемлемом объекте зависимости. Вероятно, лучше употреблять наркотики и пьянствовать, чем молиться в церкви, если она не угодна ФСБ и Московской Патриархии.

Девять из 11 "пострадавших" заявили, что готовы пройти новую экспертизу, в Москве, в ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского". Однако суд это ходатайство отклонил. На вопрос в чем конкретно выразилось ухудшение их здоровья, Мила сказала, что у нее болел живот, а Александр – что болела голова, однако за помощью к врачам они не обращались. Прихожане церкви расценивают уголовное дело против пастора Николая Кузнецова и судебный процесс как новое гонение на христиан.